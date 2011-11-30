حجت الاسلام حسن بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و 300 هیئت مذهبی در این استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: 40 کانون فرهنگی و 15 انجمن اسلامی در این استان فعالیت می کنند.

وی بیان داشت: کانون مداحان استان را نیز 700 نفر از مداحان این استان تشکیل داده اند.

کارشناس تشکلهای مذهبی سازمان تبلیغات استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برای ایام محرم و صفر گردهمایی برای مداحان ومسئولان هیئت مذهبی در سرتاسر استان برگزار کرده ایم، بیان داشت: این گردهمایی ها در راستای آمادگی برای اجرای برنامه های دهه اول محرم، اجرای برنامه های مذهبی تدوین شده، توصیه به هیئتهای مذهبی و ... برگزار شده است.