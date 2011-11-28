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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

تقدیر از 10 موذن جوان و نوجوان در اختتامیه مسابقه بزرگ اذان

مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقه بزرگ اذان ویژه و جوانان نوجوانان شهر تهران10 آذر ماه جاری با معرفی منتخبان موذن در برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری مسابقه بزرگ اذان که با داوری استاد کریم منصوری قاری بین المللی برگزار شد، شناسایی استعدادهای موذنان جوان و نوجوان است و بیش از هزار نفر از جوانان و نوجوانان 10 تا 22 سال برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کردند.

در این مراسم که با حضور اساتید و موذنان برجسته برگزار می شود، 10 نفر از منتخبان اولین مسابقه موذن جوان و نوجوان 10 تا 22 سال مورد تقدیر قرار می گیرند.

کمک هزینه سفر حج، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس از جمله جوایز اهداشده به برندگان مسابقه بزرگ اذان است.

مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقه بزرگ اذان پنج شنبه 10 آذر ماه از ساعت 9 تا 11 در سالن سعدی برج میلاد تهران برگزار می شود.

برج میلاد درصدد است که به منظور پرورش استعدادهای کشف شده به مدت یک سال برای برندگان و به منظور رفع اشکالات در قرائت اذان با حضور اساتید بین المللی دوره آموزشی برگزار کند.

کد مطلب 1471710

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    نظرات

    • محمد AE ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بد نیست

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