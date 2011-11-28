خاتمی:میرحسین از نجابت من سوءاستفاده می کند/ هدیه رحیمی به روزنامه ایران

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

خاتمی : میر حسین از نجابت من سوءاستفاده می کند

به گزارش روزنامه جوان پس از آنکه اصلاح طلبان به محوریت سید محمد خاتمی شروطی را برای حضور در انتخابات آتی اعلام کردند ،‌چهره های مختلفی از فتنه گران ضمن تاختن به سید محمد خاتمی بر تحریم انتخابات تاکید کرده و راهکارهای خاتمی را نوعی عبور از خواسته های فرقه سبز ارزیابی کرده بودند . در همین رابطه شنیده شده سید محمد خاتمی در جلسه ای که با یکی از رابطین موسوی و کروبی داشته با اشاره به پیام میر حسین موسوی در خصوص پس کشیدن وی برای محوریت در انتخابات با عصبانیت گفته است : اینها کاری نکنند که دهان من باز شود . آقایون از نجابت من سوء استفاده نکنند . وی با برشمردن اقدامات میر حسین موسوی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این اقدامات را نابود کننده جریان اصلاحات عنوان کرده و گفته است ، اینها تو این مدت چکار کردند جز افزایش هزینه ؟ حالا هم که ما می خواهیم قضیه را جمع کنیم مدام پیغام و پسغام می دهند .

پشت پرده ماجرای هواپیما ربایی در مشهد

انگیزه ، یک زن روستایی که با تپانچه و گلوله های جنگی می خواست سوار هواپیمای مشهد – تبریز شود هنوز در هاله ای از ابهام است . در همین رابطه مدیر کل فرودگاه ههای استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هیچ هواپیما ربایی در کار نبوده به روزنامه ایران گفت : در این پرواز پس از عبور یک زن از گیت پرواز ،‌ماموران بلافاصله به وی مظنون شده و در بازرسی از یک قبضه اسلحه که در لباس هایش پنهان کرده بود و فشنگ هایی که در کفش هایش جاسازی شده بود را کشف کردند . وی با اشاره به توانمندی امنیت پرواز ها در داخل کشور گفت: وقوع چنین مواردی در پروازهای داخلی بعید به نظر می رسد .

سفر وزیرامورخارجه به هلند در اقدامی خصمانه متوقف شد

روزنامه تهران امروز نوشت : سفرعلی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه به هلند متوقف شد. جزئیاتی از علت این توقف تا زمان تنظیم این خبر، منتشر نشده است اماشنیده می شود این پرواز در اقدامی خصمانه به مقصد هلند از فرودگاه مجارستان متوقف شده است.

هدیه رحیمی به روزنامه «ایران»

روزنامه شرق و ملت ما با اشاره به اینکه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای دلجویی از حوادث هفته پیش در روزنامه ایران برای روزنامه نگاران این روزنامه، هدایایی از جمله یک واحد مسکونی در نظر گرفته نوشت:این خبر درحالی منتشر شده که مسئولان این روزنامه از این هدیه اظهار بی اطلاعی می کنند!

هر پنج ایرانی یک خودرو

روزنامه قدس نوشت : تازه ترین آمار منتشره شده نشان می دهد که تقریبا به ازای هر پنج نفر یک دستگاه خودرو در کشور وجود دارد . از سوی دیگر رئیس پلیس راهور ناجا نیز اخیرا خبر داد که تعداد خودروهای موجود در کشور از مرز 14 میلیون دستگاه گذشته است .

ترس کارمندان از نظرسنجی واگذاری وظایف به بخش خصوصی

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : گفته می شود در روزهای اخیر برگه های نظرسنجی در برخی ادارات مهم کشوری از سوی دولت توزیع، و از کارمندان خواسته شده است نظر خود را راجع به واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی به صورت مکتوب بیان کنند. بر اساس این برگه های نظرسنجی، کارمندان باید موانع و روش های سپردن وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی را نیز تشریح کنند که این موضوع باعث ایجاد شایعاتی چون امکان بازخرید و انتقال به خارج از پایتخت این قشر شده است.