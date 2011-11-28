به گزارش خبرنگار مهر سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی امروز دوشنبه در مراسم چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل اظهار داشت: رویکرد پدافند غیر عامل در برنامه توسعه 5 ساله رویکردی هدایتی و تشویقی است اما اگر دستگاه ها بخواهند قانون را دور بزنند ممکن است رویکرد سازمان پدافند غیر عامل در مواجه با آنها تنبیهی و توقیفی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قرارگاه فرماندهی سایبری سازماندهی شده و هم اکنون در حال فعالیت است، گفت: درپی تصویب تاسیس قرارگاه‌های دفاع بیولوژیک، دفاع هسته ای و دفاع شیمیایی در دبیرخانه سازمان پدافند غیر عامل هستیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه قصد داریم کمیسیون ماده 215 برنامه پنجم را که به موضوع پدافند غیر عامل اشاره دارد در همه دستگاه ها تشکیل دهیم، گفت: اعمال ملاحظات پدافند غیر عامل در طرح و نظارت برنامه ها در همه دستگاه ها دنبال می کنیم و اگر دستگاهی ملاحظات پدافند غیر عامل را در برنامه های خود لحاظ نکرد طبق هماهنگی هایی که صورت گرفته بودجه آن را متوقف خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه راهنمای طرح ریزی مدیریت بحران را آماده کرده ایم که ظرف امروز یا فردا به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد، افزود: همچنین راهنمای طرح ریزی در برابر جنگ سایبری را تهیه کرده ایم که آن نیز به زودی به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.