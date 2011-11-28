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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

عباسی در گفتگو با مهر:

برخی تیمها برای جریمه نشدن در لیگ والیبال جوانان شرکت کردند

برخی تیمها برای جریمه نشدن در لیگ والیبال جوانان شرکت کردند

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: مربی تیم والیبال جوانان کاله آمل گفت: تیمهای خوبی در مسابقات لیگ برتر والیبال جوانان در گنبد حضور ندارند و معلوم می شود برخی تیمها به خاطر جریمه نشدن در این لیگ حضور یافتند.

حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معلوم است تیمها در روزهای آخر بسته شدند و هماهنگی لازم در تیمها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: همچنین برخی تیمها فقط آمده اند تا امتیاز منفی نگیرند و جریمه نشوند.

وی به بازیهای گذشته این تیم در مسابقات این لیگ اشاره کرد و گفت: حریفان تیم استخوان دار بودند و دوبازی سخت را پشت سرگذاشیم.

عباسی گفت: بازیهای آینده این تیم راحت است و این تیم به قول معروف در سراشیبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی مشکلات حاضر در لیگ  میزبانی اظهار امیدواری کرد این مسائل در روزهای آینده رفع شود. 

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.
 
این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سال جاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.
 
این مسابقات یک هفته ای از عصر شنبه آغاز شده است.
کد مطلب 1471717

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