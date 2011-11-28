برخی تیمها برای جریمه نشدن در لیگ والیبال جوانان شرکت کردند

حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معلوم است تیمها در روزهای آخر بسته شدند و هماهنگی لازم در تیمها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: همچنین برخی تیمها فقط آمده اند تا امتیاز منفی نگیرند و جریمه نشوند.

وی به بازیهای گذشته این تیم در مسابقات این لیگ اشاره کرد و گفت: حریفان تیم استخوان دار بودند و دوبازی سخت را پشت سرگذاشیم.

عباسی گفت: بازیهای آینده این تیم راحت است و این تیم به قول معروف در سراشیبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی مشکلات حاضر در لیگ میزبانی اظهار امیدواری کرد این مسائل در روزهای آینده رفع شود.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سال جاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.