پنج هزار ملایری به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد اسماعیلی افزود: از این تعداد چهار هزار و 100 نفر دانش آموز دختر و پسر و 500 نفر دانشجو هستند و 500 نفر نیز از بسیج محلات شهرستان در قالب 12 کاروان به این مناطق اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 100 نفر از دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه ملایر در قالب پنج کاروان به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

اسماعیلی اضافه کرد: از 15 دی ماه سال جاری نیز اعزام دختران دانش آموز دوم دبیرستان آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعزام دانش آموزان در قالب کاروان راهیان نور از سال گذشته آغاز شد، عنوان کرد: این کاروان ها از چهار منطقه عملیاتی شلمچه، هویزه، اروند و منطقه عمومی فتح المبین و یادمان ها بازدید می کنند.

مراد اسماعیلی بیان داشت: به همراه دانش آموزان یک روحانی و راوی جنگ نیز برای بیان احکام شرعی و تشریح مناطق عملیاتی اعزام می شود.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر با بیان اینکه: برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت انجام یک کار مستمر ضروری است، گفت: با توجه به فشردگی اردوها و سن و سال دانش آموزان، باید به طور مستمر و مداوم این روحیه جهادی و شهادت طلبی در بین دانش آموزان نهادینه شود.