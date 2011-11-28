برنامه دشمن برای خرابکاری در صنعت کشور/ آمریکا فیس بوک را فیلتر کرد

گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات امروز دوشنبه در چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل در طی سخنانی اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک نیاز همیشگی برای کسب قدرت ملی است.
وی با بیان اینکه دفاع غیر عامل مکمل دفاع عامل است، گفت: یکی از صلح آمیز ترین و معقول ترین روش دفاعی پدافند غیرعامل است که کاهش آسیب پذیری مراکز حساس و حیاتی و همچنین پایداری ملی را به دنبال دارد.
وزیر اطلاعات در ادامه در بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بسیج و حاکمیت ملی گفت: بیداری مسلمانان و مستضعفان جهان و جرات برای مبارزه با حکام خود، جهانی کردن مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، تاثیرگذاری معنوی انقلاب اسلامی بر نهضت های اسلامی و مردمی ملت های منطقه و تلاش در جهت ایجاد وحدت امت اسلامی از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بسیج و حاکمیت ملی است.
مصلحی با بیان اینکه در بیداری اسلامی دیدگاههای مختلفی وجود دارد، گفت: بعضی ها یا مغرضانه یا از سر ندانستن و ناآگاهی و یا برای برای بزرگنمایی دشمن همه این حرکت های مردمی در کشورهای منطقه را طراحی دشمن می دانند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که ما از سرویس های امنیتی دشمنان داریم استکبار و متحدانش پیش بینی چنین حرکت های گسترده مردمی را در کشورهای منطقه نمی کردند به طوری که خود سازمان سیا و MI6 و همچنین سایر سرویس های امنیتی صراحتا اذعان می کنند که ما نتوانستیم حرکت های مردمی در کشورهای منطقه را پیش بینی کنیم.
وی افزود: آنها به این دلیل نتوانستند چنین حرکت هایی را پیش بینی کنند چون روحیه اسلامخواهی و دین خواهی ملت ها را نشناختند و فکر می کنند که می توانند با اقدامات مذبوحانه خود این اقدامات را سرکوب کنند.
دشمنان 8 سناریوی سنگین علیه ایران طراحی کرده اند
وزیر اطلاعات با بیان اینکه امروز موج بیداری به معنای واقعی با بعد اسلامی در کشورهای منطقه به راه افتاده است، ادامه داد: طی سه ماه گذشته دشمنان انقلاب اسلامی 8 سناریوی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده اند تا به این وسیله ایران را مشغول به مسائل خود کنند و آنان بتوانند بر منطقه مسلط شوند البته آنها در اجرای برخی از این سناریوها موفقیت داشتند و در اجرای برخی دیگر ناکام ماندند.
وی اضافه کرد: بعضی ها همراه نبودن کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران را در صدور قطعنامه بهانه می کنند و می گویند که حرکت هایی که در منطقه به راه افتاده است اسلامی نیست در حالی که باید حساب ملت ها را از حاکمیتشان جدا کنیم، گفت: این افراد یادشان رفته که در دفاع مقدس همه دنیا با همه هستی اش در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بود.
مصلحی در ادامه به اعمال تحریم های غرب علیه ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه تحریم ها توانست به خیلی از موفقیت های بزرگ دست پیدا کند.
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی رهبری بیداری اسلامی در منطقه را در دست دارد، گفت: پس از برگزاری دو همایش بزرگ حمایت از انتفاضه فلسطین و بیداری اسلامی ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران رهبری بیداری اسلامی امت جهان اسلام را بدست گرفت به طوری که امروز همان کسانی که در همایش بیداری اسلامی در ایران شرکت کردند، حرکت های سنگین و ارزشمند فرهنگی را در کشورهای خود به راه انداخته اند و حتی سران یکی از این کشورها بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در این همایش 15 کنفرانس بزرگ را برای بیداری اسلامی برنامه ریزی کرده است که تاکنون 10 کنفرانس آن با حجم قابل توجهی برگزار شده است.
مصلحی با ابراز تاسف از اینکه عده ای در داخل کشور هنوز پیام رهبری را دریافت نکرده اند و احساس تکلیف ننموده اند ، گفت: بر فرض اینکه دشمن حرکت های مردمی در کشورهای منطقه را طراحی کرده است آیا نباید ما از آن استفاده و به نفع انقلاب اسلامی بهره برداری کنیم؟ چرا باید تماشاچی باشیم؟
وی در ادامه به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مردم و حکومت اشاره کرد و افزود: ایجاد حکومت مردمی و جمهوری و اتکا به نیروی عظیم مردمی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه در پدافند غیر عامل نیروی مردمی حرف اول را می زنند، گفت: تاکنون بیش از 30 انتخابات در کشور برگزار شده است که البته برخی از آنها با چالش هایی مواجه شده است.
انتخابات پیش رو با چالش های امنیتی مواجه است
مصلحی تصریح کرد: انتخابات پیش رو هم با چالش های امنیتی مواجه است و دشمن به صورت جدی طراحی های زیادی در این رابطه کرده است البته این به معنای ترس نیست بلکه ما صرفا هشدار می دهیم و اشراف کامل به کلیه اقدامات دشمن داریم.
وی افزود: تجربه فتنه 88 که دستگاههای امنیتی کشور دارند خیرات و برکات فراوانی داشت همانطور که دفاع مقدس علیرغم مشکلاتش دارای برکات فراوانی بود که بایستی سالهای متمادی بگذرد تا ابعاد مختلف آن مشخص شود.
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه نظامی گفت: تاسیس بسیج و برکات آن ، تاسیس سپاه پاسداران و مجموعه های نظامی مرتبط با آن، موفقیت بزرگ در ارتش و وزارت دفاع ، استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس و تکامل سازمان ارتش، سپاه و بسیج و مردمی شدن دفاع در همه ابعاد از جمله برکات انقلاب اسلامی در حوزه نظامی بوده است.
مصلحی همچنین عناصر فکری و فرهنگی بسیج از دیدگاه امام راحل را، تفکر اسلام ناب محمدی، تفکر ضدیت و مبارزه با رفاه طلبی و تجمل پرستی، تفکر حمایت از پابرهنگان و محرومان، تفکر صدور انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی در جهان، تفکر عدم سازش با شرق و غرب و حساسیت نسبت به جریانات سیاسی را دانست و افزود: عناصر فکری و فرهنگی بسیج از دیدگاه مقام معظم رهبری، آرمانگرا و ظلم ستیز بودن، حساسیت های اعتقادی و سیاسی، توجه به آرمانها ، ارزش ها و هدفها و فرهنگی جهانشمول که برای کل بشریت پیام صلح و دوستی استقلال و پیشرفت را به ارمغان می آورد است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت های بسیج در پدافند غیر عامل اشاره کرد و افزود: ایجاد فرهنگ پدافند غیر عامل و نهادینه کردن آن در جامعه در مقابل عملیات روانی دشمن و ارتقاء باور ملی در حوزه پدافند غیر عامل از جمله ظرفیت های بسیج در پدافند غیر عامل به شمار آورد.
وزیر اطلاعات افزود: دشمنان انقلاب اسلامی قصد دارند در همه مجموعه های ما نفوذ کنند پس بر این اساس مقوله پدافند غیر عامل باید یک مقوله عام و فراگیر در کشور باشد و بسیج باید در این زمینه نقش خوبی را ایفا کند.
وی تصریح کرد: جاسوس هایی که ما می گیریم متوجه می شویم که دشمن به دنبال کسب اطلاعات از دستگاههای مختلف است و در نهایت مشخص می شود که بخشی از اطلاعات آن دستگاه توسط جاسوسی که در این دستگاه وجود داشته منتقل شده است.
دشمن برای از کار انداختن دستگاه های صنعتی کشور برنامه دارد
مصلحی خاطرنشان کرد: دشمن هم اکنون در حال طراحی است تا در مواقع حساس دستگاههای صنعتی کشور را از کار بیاندازد.
وی با بیان اینکه شناخت تهدیدات جزو اولویت های ما است، گفت: دستگاههای مختلف باید با تشکیل کارگروههای تخصصی ، تهدیدات مختلف از جمله تهدیدات تروریستی، تهدیدات سایبری و سایر تهدیدات را شناسایی و راهکارهای مقابله با آنان را برنامه ریزی کنند.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: بهترین راهبرد علمی و عملی برای تحقق امنیت ملی بهره مندی از بسیج عمومی و حاکمیت ملی است.
دشمن در پی مدیریت حب و بغض و شک و یقین استمصلحی با بیان اینکه هدف نهایی جنگ نرم دشمن فروپاشی نظام سیاسی در کشور است، گفت: دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دو استراتژی حداقلی و حداکثری را برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن در استراتژی حداقلی بدنبال تغییر رفتار مردم در کشور است، گفت: همچنین دشمن در استراتژی حداکثری با جنگ سخت و جنگ نرم بدنبال براندازی کل نظام است و در این رابطه هم به صورت جدی برنامه ریزی می کند.
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش در بیان ماهیت جنگ نرم گفت: دشمن بدنبال ایجاد تردید در دلها و ذهن های مردم است چون قلوب و اذهان اعمال را در راستای اهداف مورد نظر سوق می دهد . قلوب افراد با ارضاء و ذهن افراد با اغنا تصرف می شود ، در روش ارضاء از مقوله حب و بغض و در روش اغنا از مقوله شک و یقین استفاده می کنند. بنابراین دشمن در پی مدیریت حب و بغض و شک و یقین است.
آمریکا فیس بوک و توییتر را فیلتر کرده است
مصلحی در ادامه با بیان اینکه اینترنت و شبکه های اجتماعی که دشمن آنها را بوجود آورده است امروز بلای جانش شده است، گفت: اوباما دو بار در کنگره آمریکا و یک بار در صحبت های عمومی خود مطرح کرد که شبکه های اجتماعی را برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران طراحی کرده است که خوشبختانه طراحی آنها با شکست مواجه شده است. چرا که هم اکنون با توجه به جنبش وال استریت که در آمریکا به راه افتاده شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر در آمریکا فیلتر شده است و همچنین سرعت اینترنت را نیز به دلایل امنیتی پائین آورده اند تا بتوانند جنبش وال استریت را مدیریت کنند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور در بحث فضای مجازی از برتری بسیار خوبی برخوردار است، افزود: چندی قبل اوباما موضوع چمدان اینترنتی را به عنوان یک موفقیت بزرگ مطرح کرد در حالی که چند ماه پیش از آنکه او چنین حرفی را بزند دستگاههای اطلاعاتی در کل کشور برای مقابله با این حربه دشمنان پیش بینی های لازم را کرده بودند به طوری که وقتی آنها این چمدان اینترنتی که شامل یک لب تاپ با آنتن ماهواره ای را در داخل کشور آزمایش کردند با مشکل مواجه شدند البته جاهایی را هم باز گذاشتیم تا بتوانیم سیستم آنها را به صورت کامل شناسایی کنیم.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه سرمایه گذاری های سنگینی می شود تا شبکه های مجازی را ماهواره ای کنند گفت: متاسفانه یکی از کشورهای مسلمان هم اکنون پول های مسلمانان را برای این مقوله هزینه می کند.
مصلحی با بیان اینکه دشمن در جنگ نرم بدنبال غافل کردن مردم از دشمنی دشمن است افزود: این موضوع اکنون در برخی از خواص مشاهده می شود که به جای اینکه دشمنی دشمن را برای مردم افشا کنند بدنبال تبرئه دشمن هستند.
به گفته وی ایجاد اختلاف و بدبینی، از بین بردن بنیانهای معنوی، تخریب اعتماد به نفس و امید و تبدیل نقاط قوت به نقاط ضعف نیز از جمله اقدامات دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه وزارت اطلاعات وظیفه دارد آفند و پدافند را به صورت جدی دنبال کند، گفت: در رابطه با مباحث پدافند غیر عامل و اقداماتی که باید برای خنثی سازی توطئه های دشمن صورت گیرد طراحی هایی انجام داده ایم.
مصلحی با بیان اینکه در حال حاضر همه دستگاههای کشور در معرض خطر قرار دارند، گفت: دشمن به دنبال جذب افراد از دستگاههای مختلف کشور است تا به این وسیله بتوانند اطلاعاتی را بدست آورد.
وزیر اطلاعات در پایان ابراز امیدواری کرد که بتوانیم کشور را در وظیفه خوب دفاعی و تهاجمی قرار دهیم زیرا مقوله تهاجم بهترین آفند در برابر دشمن است.
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