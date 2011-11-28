برنامه دشمن برای خرابکاری در صنعت کشور/ آمریکا فیس بوک را فیلتر کرد

گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات امروز دوشنبه در چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل در طی سخنانی اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک نیاز همیشگی برای کسب قدرت ملی است.

وی با بیان اینکه دفاع غیر عامل مکمل دفاع عامل است، گفت: یکی از صلح آمیز ترین و معقول ترین روش دفاعی پدافند غیرعامل است که کاهش آسیب پذیری مراکز حساس و حیاتی و همچنین پایداری ملی را به دنبال دارد.

وزیر اطلاعات در ادامه در بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بسیج و حاکمیت ملی گفت: بیداری مسلمانان و مستضعفان جهان و جرات برای مبارزه با حکام خود، جهانی کردن مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، تاثیرگذاری معنوی انقلاب اسلامی بر نهضت های اسلامی و مردمی ملت های منطقه و تلاش در جهت ایجاد وحدت امت اسلامی از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بسیج و حاکمیت ملی است.



مصلحی با بیان اینکه در بیداری اسلامی دیدگاههای مختلفی وجود دارد، گفت: بعضی ها یا مغرضانه یا از سر ندانستن و ناآگاهی و یا برای برای بزرگنمایی دشمن همه این حرکت های مردمی در کشورهای منطقه را طراحی دشمن می دانند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که ما از سرویس های امنیتی دشمنان داریم استکبار و متحدانش پیش بینی چنین حرکت های گسترده مردمی را در کشورهای منطقه نمی کردند به طوری که خود سازمان سیا و MI6 و همچنین سایر سرویس های امنیتی صراحتا اذعان می کنند که ما نتوانستیم حرکت های مردمی در کشورهای منطقه را پیش بینی کنیم.

وی افزود: آنها به این دلیل نتوانستند چنین حرکت هایی را پیش بینی کنند چون روحیه اسلامخواهی و دین خواهی ملت ها را نشناختند و فکر می کنند که می توانند با اقدامات مذبوحانه خود این اقدامات را سرکوب کنند.

دشمنان 8 سناریوی سنگین علیه ایران طراحی کرده اند

وزیر اطلاعات با بیان اینکه امروز موج بیداری به معنای واقعی با بعد اسلامی در کشورهای منطقه به راه افتاده است، ادامه داد: طی سه ماه گذشته دشمنان انقلاب اسلامی 8 سناریوی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده اند تا به این وسیله ایران را مشغول به مسائل خود کنند و آنان بتوانند بر منطقه مسلط شوند البته آنها در اجرای برخی از این سناریوها موفقیت داشتند و در اجرای برخی دیگر ناکام ماندند.

وی اضافه کرد: بعضی ها همراه نبودن کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران را در صدور قطعنامه بهانه می کنند و می گویند که حرکت هایی که در منطقه به راه افتاده است اسلامی نیست در حالی که باید حساب ملت ها را از حاکمیتشان جدا کنیم، گفت: این افراد یادشان رفته که در دفاع مقدس همه دنیا با همه هستی اش در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بود.

مصلحی در ادامه به اعمال تحریم های غرب علیه ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه تحریم ها توانست به خیلی از موفقیت های بزرگ دست پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی رهبری بیداری اسلامی در منطقه را در دست دارد، گفت: پس از برگزاری دو همایش بزرگ حمایت از انتفاضه فلسطین و بیداری اسلامی ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران رهبری بیداری اسلامی امت جهان اسلام را بدست گرفت به طوری که امروز همان کسانی که در همایش بیداری اسلامی در ایران شرکت کردند، حرکت های سنگین و ارزشمند فرهنگی را در کشورهای خود به راه انداخته اند و حتی سران یکی از این کشورها بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در این همایش 15 کنفرانس بزرگ را برای بیداری اسلامی برنامه ریزی کرده است که تاکنون 10 کنفرانس آن با حجم قابل توجهی برگزار شده است.