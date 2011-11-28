69 درصد مرگ و میر در کرمان به علت بیماری های داخلی و قلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی فر گفت: طی آبان ماه سال جاری روزانه 7.6 نفر و در مجموع 203 نفر در شهر کرمان فوت کرده اند.

محمدی فر با اشاره به این که آمار مرگ و میر آبان ماه در کرمان نسبت به مهرماه امسال که 174 نفر فوت کرده بودند افزایش داشته است، اظهار داشت: 50 درصد فوت شدگان را مردان، 31 درصد را زنان و 7.17 درصد مابقی را کودکان تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه مرگ و میر کودکان نیز طی آبان ماه نسبت به مهرماه بیش از 10 درصد افزایش داشته است، افزود: بیماری های داخلی با 2.40 درصد و بیماری های قلبی با 668.20 درصد به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر طی این ماه بوده است.

این مسئول تصریح کرد: بعد از بیماری داخلی و قلبی به ترتیب تصادفات، کهولت سن، سکته مغزی و سرطان عوامل دیگر مرگ و میر در کرمان هستند.