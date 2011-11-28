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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

محمدی فر:

69 درصد مرگ و میر در کرمان به علت بیماری های داخلی و قلبی است

69 درصد مرگ و میر در کرمان به علت بیماری های داخلی و قلبی است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بهشت زهرا کرمان 69 درصد دلیل مرگ و میرها در کرمان طی آبان ماه را بر اثر بیماری های داخلی و قلبی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی فر گفت: طی آبان ماه سال جاری روزانه 7.6  نفر و در مجموع 203 نفر در شهر کرمان فوت کرده اند.

محمدی فر با اشاره به این که آمار مرگ و میر آبان ماه در کرمان نسبت به مهرماه امسال که  174  نفر فوت کرده بودند افزایش داشته است، اظهار داشت: 50 درصد فوت شدگان را مردان، 31 درصد را  زنان و 7.17 درصد مابقی را  کودکان تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه مرگ و میر کودکان نیز طی آبان ماه نسبت به مهرماه بیش از 10 درصد افزایش داشته است، افزود: بیماری های داخلی با 2.40 درصد و بیماری های قلبی با 668.20 درصد به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر طی این ماه بوده است.

این مسئول تصریح کرد: بعد از بیماری داخلی و قلبی به ترتیب  تصادفات، کهولت سن، سکته مغزی و سرطان عوامل دیگر مرگ و میر در کرمان هستند.

کد مطلب 1471720

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