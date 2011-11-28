زمینه اجرای طرح تربیت مهدوی در مدارس یزد فراهم می شود

محمدکاظم رحیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای طرح تربیت مهدوی در مدارس ستاد استانی طرح تربیت مهدوی در اداره کل آموزش و پرورش استان تشکیل شد.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: طرح تربیت مهدوی با هدف تعمیق و توسعه فرهنگ منور مهدویت به عنوان تفکر بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی در بین دانش آموزان و فرهنگیان اجرا می شود.

رحیمی نژاد افزود: این طرح از مصوبات شورای آموزش و پرورش استان یزد است که مخاطب آن گستره وسیع دانش آموزان و فرهنگیان استان را دربر می گیرد.

رئیس ستاد استانی این طرح با تاکید بر ضرورت بهره مندی از توان قریب 200 هزار نفر از دانش آموزان استان افزود: مشارکت و حضور فعال دانش آموزان همراه با بهره گیری از تجربیات افزون بر 30 هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان و دستاوردهای تشکیلاتی، تشکل های دانش آموزی می تواند زمینه اجرای هرچه بهتر این طرح را در مدارس فراهم کند.

وی بر اجرای طرح های جانبی همچون طرح نذر گل نرگس تشکیل هیئتهای علمی، برگزاری جلسات توجیهی برای معلمان و تشکیل ستاد اجرایی در سطح شهرستان ها و مناطق تا سطح مدارس تاکید کرد.