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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

امامزادگان استان البرز میزبان عزاداران حسینی

امامزادگان استان البرز میزبان عزاداران حسینی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: امامزادگان شاخص استان در دهه اول ماه محرم با قرائت زیارت عاشورا، روضه خوانی و سخنرانی آماده خدمات رسانی مناسب و مطلوب به زائران و عزاداران حسینی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس یاهو افزود: اقامه عزاداری حسینی به مدت 12شب اول محرم الحرام و از ساعت 20 در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) با برنامه سخنرانی و مداحی از جمله برنامه های شاخص این دهه است.

وی گفت: همچنین در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه عزاداری و سخنرانی برپا می شود.
 
یاهو اظهار داشت: در آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) نیز از ساعت 30/15 تا نماز مغرب و عشاء برنامه عزاداری اجرا می شود.
 
به گفته یاهو بقاع متبرکه شاخص استان در شهرستانهای ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد و طالقان نیز در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت تمام وقت در خدمت عزاداران، دسته های عزاداری و ... هستند.
 
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: درب امامزادگان حسن، محمد، طاهر و حیدر در شهرستان کرج در شب عاشورا تا صبح باز بوده و آماده برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
 
وی یادآور شد: قرائت زیارت عاشورا در دهه اول محرم از ساعت هفت صبح در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج از محل موقوفات منطبق از جمله برنامه های اداره اوقاف است.
 
کد مطلب 1471724

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