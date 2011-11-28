امامزادگان استان البرز میزبان عزاداران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس یاهو افزود: اقامه عزاداری حسینی به مدت 12شب اول محرم الحرام و از ساعت 20 در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) با برنامه سخنرانی و مداحی از جمله برنامه های شاخص این دهه است.

وی گفت: همچنین در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه عزاداری و سخنرانی برپا می شود.

یاهو اظهار داشت: در آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) نیز از ساعت 30/15 تا نماز مغرب و عشاء برنامه عزاداری اجرا می شود.

به گفته یاهو بقاع متبرکه شاخص استان در شهرستانهای ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد و طالقان نیز در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت تمام وقت در خدمت عزاداران، دسته های عزاداری و ... هستند.

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: درب امامزادگان حسن، محمد، طاهر و حیدر در شهرستان کرج در شب عاشورا تا صبح باز بوده و آماده برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

وی یادآور شد: قرائت زیارت عاشورا در دهه اول محرم از ساعت هفت صبح در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج از محل موقوفات منطبق از جمله برنامه های اداره اوقاف است.

