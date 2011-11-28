به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با افتی 79 واحدی به کانال 23 هزار واحد عقب نشینی کرد و به 23 هزار و 977 واحد رسید، این در حالی است که طی روزهای اخیر شاخص کل بورس روندی نزولی را در پیش گرفته است.

شاخص کل بورس که بازخورد عملکرد بازار سرمایه است، طی حدود 2 ماه اخیر حدود 3 هزار واحد نزول کرده است، شاخص کل در اواخر شهریورماه امسال که به بالای 27 هزار واحد رسیده بود، روند نزولی را طی کرد.

شاخص بازار سرمایه کشورمان اخیرا به طور میانگین سیر نزولی هفتگی را نیز شاهد بوده است، امروز سهام اکثر شرکتهای بزرگ بورسی با افت مواجه شد. البته تحلیلگران بازار یکی از دلایل کاهش شاخص را تاثیر نوسانات نرخ ارز عنوان می کنند.

این در حالی است که در ماههای اول سال شاخص بورس رکوردزنی های پی در پی داشت، به طوریکه در اولین روزهای کاری بورس، شاخص از کانال 23 هزار واحد به 24 هزار واحد رسیده بود.

دیروز نیز در پی داد و ستدهای بورسی شاخص کل با افتی 411 واحدی رو به رو شد و به رقم 24 هزار و 56 رسیده بود. در این شرایط فعالان بازار سرمایه خواستار حمایتهای بیشتر دولت از بورس کشور هستند.

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد امروز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد افت شاخص بورس گفت: شاخص بورس مولفه ای اقتصادی است و هیچ برنامه ای برای رشد یا کاهش آن وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات بورس را طبیعی دانست و گفت: در سال جاری که همه بورس های دنیا منفی هستند شاخص بورس کشور 1500 واحد مثبت است و بهترین عملکرد را در بین بورس های دنیا داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نوسانات بازارهای موازی همانند بازار ارز گفت: این امر بر روی اشخاص حقیقی در بورس اثر گذاشته البته تعداد اشخاص حقیقی در بورس و نسبت آنها در بازار سرمایه زیاد نیست اما آنها تحت تاثیر نوسانات قرار گرفته اند.

وی گفت: با توجه به مجموع سیاستهایی که در راستای یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل آن صورت گرفته است مطمئن هستیم که این اشخاص به بورس باز می گردند. بازدهی بورس و شرکت های بورسی در سال جاری از همه بازار بیشتر بوده است.