به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور، استان قم را به عنوان یکی از مراکز تولید و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به پتانسیل بالای این استان در تولید و تراش سنگهای تزئینی اولین نمایشگاه تخصصی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در استان قم از فردا آغاز به کار خواهد کرد.



وی مدت برگزاری نمایشگاه را چهار روز عنوان کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه روز سه شنبه 8 آذر ساعت 10 صبح افتتاح شده و تا 11 آذرماه در دو نوبت صبح و عصر پذیرای علاقمندان و بازدید کنندگان خواهد بود.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ساعت بازدید از نمایشگاه را صبح ها از ساعت 8 لغایت 11 و عصر ها از ساعت 16 تا 21 اعلام کرد و افزود: این نمایشگاه در محل طبقه همکف ساختمان انجمن مدیران صنایع واقع در بلوار 15 خرداد نبش کوچه 39 برگزار میگردد.



وی به ویژگی‌های صنعت تراش سنگ در قم اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه که با همت این سازمان و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، انجمن حمایت از زندانیان، سازمان نظام مهندسی معدن و موسسه خیریه نواندیشان کارآفرینی برپا خواهد شد تعدادی از تولید کنندگان، هنرمندان و سنگ تراشان آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.



عالی پور افزود: در این نمایشگاه انواع سنگهای خام و تراش خورده قیمتی و نیمه قیمتی به نمایش گذاشته میشود و بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک با عملیات فرآوری و تراش انواع سنگهای قیمتی و توانمندی های بالقوه و بالفعل استان در این زمینه آشنا شوند.

