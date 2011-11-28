بهزیستی خراسان شمالی آمادگی دریافت 1800 واحد مسکونی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کاظم زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود قیمت تمام شده مسکن معلولان به ازای هر متر را 290 هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: در مرحله اول و دوم این طرح برای مددجویان فاقد مسکن ثبت نام شده در پورتال این سازمان هزار و 800 واحد مسکونی تحویل داده می شود.

وی تعداد مددجویان خواهان مسکن در استان را چهار هزار و 700 مددجو اعلام و تصریح کرد: با توجه به قول دولت و تعهداتی که در خصوص طرح نهضت مسکن معلولین توسط بانک مسکن و مرکزی و وزارت رفاه صورت گرفته است تا پایان سال 92 تمام مددجویان فاقد مسکن استان از طرح مسکن معلولین برخوردار می شوند.

وی در خصوص تسهیلاتی که در قالب این طرح به مددجویان اختصاص می یابد نیز گفت: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با مبلغ 200 میلیون ریال به مددجویان پرداخت می شود و اقساط آن نیز از ماهیانه 105 هزار تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد: مبلغ اقساطی که توسط مددجویان پرداخت می شود تا پایان دوره اقساط همان 105 هزار تومان خواهد بود.

کاظم زاده اظهار داشت: مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن استان باید به تعهدات خود در خصوص تحویل واحد های مسکونی ویزه معلولین با همان قیمت 290 هزار تومان عمل کنند چرا که بیشتر از این مبلغ مددجویان توان مالی پرداخت ندارند.

خراسان شمالی 13 هزار و 741 معلول جسمی حرکتی، شنوایی و بینایی دارد.