خاک مرده بر سر و روی محوطه تاریخی پاسارگاد!

رضا شهدادیان یکی از راهنمایانی که تورهای گردشگری زیادی را به محوطه های تاریخی استان فارس می برد به خبرنگار مهر گفت: خارج از محوطه پاسارگاد، تعدادی مغازه وجود دارد که تحت مالکیت بخش خصوصی و مردم بومی آن منطقه است و در کنار لوازم مختلف به فروش تندیس هایی از پارسه و پاسارگاد نیز می پردازند اما تمام اقلام قابل عرضه در این محوطه تاریخی فقط محدود به همین مجسمه ها می شود درحالی که محوطه تخت جمشید این گونه نیست و گردشگران هم محلی برای استراحت دارند و هم می توانند اقلام فرهنگی مرتبط با مجموعه را تهیه کنند.

وی ادامه داد: در محوطه تخت جمشید کافی شاپ هایی وجود دارد که حضور آنها هیچ خللی در دید بصری محوطه ایجاد نمی کند اما در عین حال مکانی است که اگر گردشگران احساس خستگی کردند می توانند در فاصله بازدید استراحتی کنند و بقیه محوطه را ببینند اما برای استراحت در محوطه پاسارگاد باید حامل گردشگران با خود تغذیه و زیرانداز به همراه بیاورد!

شهدادیان بیان کرد: معمولا در محوطه پاسارگاد افرادی حضور پیدا می کنند که به صورت شخصی و با اتومبیل های خود به دیدن این محوطه آمده اند، اما زمانی که می بینند هیچ راهنمایی در آن محدوده نیست، سوالاتشان را از راهنمایانی که تور آورده اند می پرسند و یا در کنار آنها قرار می گیرند تا به توضیحاتشان گوش کنند. این موضوع باعث می شود تا اطلاعاتشان درباره آرامگاه کوروش بیشتر شده و از آمدن به این محوطه لذت ببرند.

این راهنمای گردشگری بیان کرد: خواندن متون موجود در کنار آرامگاه نمی تواند تاریخ آن زمان را در جلوی چشمان یک گردشگر مجسم کند اما یک راهنما می تواند ضمن یاد دادن فرهنگ حضور در یک محوطه تاریخی و مراقبت از رفتار گردشگران همراهش، تخیل بازدید کننده را نیز فعال کند.

وی نبود راهنمای گردشگری، فضاهای تفریحی و محلی برای استراحت را یکی از مواردی دانست که باعث شده تا مقبره کوروش از دیگر محوطه های تاریخی بازدید کننده کمتری داشته باشد.

شهدادیان گفت: وقتی یک گردشگر به تنهایی و برای اولین بار به محوطه پاسارگاد می رود از دیدن این همه سکوت رخوت انگیز به تنگ می آید درحالی که اهمیت وجود این بنا باید برای همه ایرانیان توضیح داده شود.

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عکس از فاطیما کریمی