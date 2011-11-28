صادرات برق ایران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارش کوتاهی درباره آخرین وضعیت صادرات برق ایران، اعلام کرد: صادرات برق به کشورهای همسایه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 23 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بر این اساس از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از پنج هزار و 330 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات برق ایران به کشورهای همسایه حدود چهار هزار و 345 گیگاوات ساعت برق بوده است.

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.

در حال حاضر ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان،نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.

به گزارش مهر، هم اکنون مذاکراتی با جمهوری آذربایجان برای اتصال شبکه برق ایران به روسیه و همچنین مذاکراتی با ترکیه برای اتصال شبکه برق ایران به لبنان در حال انجام است.



پیش بینی می شود در صورت نهایی شدن این مذاکرات و اتصال شبکه برق ایران به روسیه، غرب آسیا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورمان به یک هاب الکتریکی در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل شود.

محمد بهزاد معاون وزیر نیرو هم اخیرا با اشاره به افزایش 3 برابری صادرات برق ایران به پاکستان از تبدیل ایران به هاب جدید الکتریکی و برق خاورمیانه خبر داد و به مهر گفت: صادرات برق به پاکستان به تدریج و به صورت مرحله به مرحله افزایش می یابد.