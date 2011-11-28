اثر مکملها در کاهش آرتروز ثابت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد رئیس السادات گفت: مصرف مکملهایی که به عنوان غضروف ساز و افزایش دهنده قد در مبتلایان به آرتروز مفاصل تحت تبلیغات گسترده مورد استفاده قرار می گیرند اثرات ثابت شده و قطعی ندارند.

دبیرانجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران افزود :انواع مختلف این مکمل ها در برخی از بیمارانی که دچار آرتروز مفصلی شده اند ممکن است مانند استامینوفن یا سایر داروهای مسکن سبب درجاتی از کاهش درد شود ,اما اینکه استفاده طولانی مدت مکمل ها بتواند از میزان آرتروز و یا پیشرفت آن بکاهد شواهد علمی ثابت شده ای ندارد و حتی برخی از این مکمل ها در بیماران مبتلا به دیابت ممکن است سبب افزایش قند خون شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گفت: برخلاف مکملهای کم اثر و گران که حتی بدون نظر پزشکان استفاده از آنها رو به افزایش است؛ انجام یکسری دستورات مانند اصلاح الگوی زندگی، کاهش وزن، پیاده روی، تقویت عضلات چهار سر ران، استفاده از کفش و کفی های طبی مناسب، زانو بند، سرما و گرما درمانی و گاه استفاده از عصا می تواند سبب کاهش درد قابل توجه و بهبود عملکرد ودر نهایت افزایش کیفیت زندگی در مبتلایان به آرتروز زانو شود.

وی در ادامه عنوان کرد:درمانهای فیزیوتراپی نیز با بهره گیری از سرما، گرما، تحریک الکتریکی و ورزش درمانی می توانند اثرات مفیدی در مبتلایان به آرتروز مفاصل داشته باشند.

پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران طی روزهای 23 الی 25 آذر ماه سال جاری در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.