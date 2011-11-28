اخلال در نظام اقتصادی کشور اتهام اصلی 50 متهم پرونده

به گزارش خبرنگار مهر حجت السلام غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر دوشنبه در بیست و دومین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا با نیروهای بسیار زیادی برای دستگیری جوانفکر انجام شده و آیا این مدیرمسئول آنقدر خطرناک بوده، گفت: بخشی از این پرونده در حال رسیدگی است.

قائم مقام بانک مرکزی مغز متفکر اختلاس نیست

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه متهمان در اعترافات خود مدعی شده اند که مغز متفکر در پرونده فسادمالی اخیر قائم مقام بانک مرکزی (سیدحمید پورمحمدی) بوده و آیا قوه قضائیه هم به این نتیجه رسیده است گفت: ما به چنین چیزی نرسیدیم و تایید نمی کنیم.

50 متهم پرونده فساد مالی متهم به اخلال در نظام بانکی کشور هستند

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه 50 متهمی که برای آنها قرار مجرمیت صادر شده است چه اتهاماتی داشته اند گفت: سعی می کنیم تا یک ماه آینده بخشی از پرونده کیفرخواست صادر شود. البته باید این را هم مد نظر داشته باشیم که صدور کیفرخواست برای این 50 متهم کار بسیار مشکلی است و باید مراحل قانونی زیادی طی شود.

محسنی اژه ای اظهار داشت: اگر دادستان تایید کند و پرونده این افراد به دادگاه برود تعدادی به جرم اخلال و گروهی هم به عنوان معاون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور معرفی شده اند. البته برخی پیش بینی کرده اند که مثلا دو نفر در این پرونده اعدام می شوند که پیش بینیها مشکلی ندارد ولی باید منتظر رای دادگاه باشیم. بر اساس ماده دو قانون اخلالگران باید به این پرونده رسیدگی شود.

قوه قضائیه پرونده تخلفات انتخاباتی را خارج از نوبت رسیدگی می کند

سخنگوی دستگاه قضا در مورد تشکیل کمیته ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: بنده مسئول ستاد نیستم ولی هر سال همین اقدامات در چارچوب قوه قضائیه انجام می شود و این جزو وظایف دستگاه قضا است.

وی افزود: برای تایید صلاحیت کاندیداها از چندین مرجع استعلام می شود که یکی از آنها دادستانی کل کشور در قوه قضائیه است. همچنین در ماده 67 قانون انتخابات قوه قضائیه مکلف شده که با همکاری دستگاههای مسئول برای پیشگیری از جرادم انتخاباتی اقدام کند.

اژه ای گفت: قوه قضائیه بر اساس ماده 17 قانون انتخابات رسیدگی به جرائم انتخابانی را باید خارج از نوبت انجام دهد. برای همین ستاد ویژه ای برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تاکنون گزارشی از تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضائی کشور نشده است.