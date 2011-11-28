ساماندهی الکترونیک اطلاعات وزارت ارتباطات/ ایجاد داشبورد الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مهدیقلی با بیان اینکه این اقدام در راستای ایجاد دولت الکترونیکی و ایجاد ارتباطات سیستمی میان واحدهای ستادی و استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی می شود، اظهار داشت: ایجاد داشبورد الکترونیکی برای آگاهی مسئولان وزارت ارتباطات از آخرین وضعیت موجود در این حوزه و حذف مکاتبات فیزیکی بین واحدها، از دیگر اهداف اجرای این پروژه محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ساماندهی اطلاعات موجود در این حوزه، بسیاری از مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی مرتفع و از اتلاف وقت، انرژی و بودجه نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مدیرکل امور اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت دسته بندی و پردازش صحیح اطلاعات و مدارک مربوط به سازمان ها تصریح کرد: بدون شک، مهمترین ابزار برای استفاده بهینه از فرصت ها و مقابله با تهدیدهای احتمالی در تمامی عرصه ها، وجود اطلاعات به‌ روز و صحیح است.

وی ادامه داد: ساماندهی اسناد و پرونده ها موجب می شود اطلاعات صحیح، به‌روز دسته بندی شده و مناسب برای انجام فعالیت ها و تصمیم گیری ها در اختیار مدیران قرار بگیرد و بسیاری از هزینه های غیر ضرور حذف شود.

مهدیقلی نگهداری از مستندات کاغذی را یکی از مشکلات موجود در سازمان ها بر شمرد و گفت: یکی از اهداف اجرای این پروژه، الکترونیکی کردن اسناد در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی است.

مدیرکل امور اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاشهای در دست اقدام برای تهیه نرم افزار مناسب به منظور ساماندهی الکترونیکی اسناد، خاطرنشان کرد: با تلاش های در دست اجرا ساماندهی الکترونیکی اسناد تا پایان سال جاری اجرایی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.