ابوالفضل ایمنی دبیر دومین یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ کشور به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت برگزاری دومین دوره این یادواره که در ماه صفر خواهد بود، انجمن شهدا و ایثارگران صنعت چاپ ایران و سایت این یادواره افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: در دوره نخست این یادواره که سال گذشته برگزار شد، تنها شهدا و ایثارگران صنعت چاپ در پایتخت شناسایی و تکریم شدند، ولی امسال درصدد هستیم، شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگانی که به نوعی با صنعت چاپ کشور مرتبط هستند شناسایی کرده و از خانوادهها و خودشان تجلیل کنیم.
دبیر دومین یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ کشور از دیگر برنامههای این یادواره اینگونه گفت: همچنین در تدارک راهاندازی سایت یادواره نیز هستیم که در این صورت همه افراد واجد شرایط میتوانند در سایت ثبتنام کنند و از این طریق بانک اطلاعات شهدا و ایثارگران صنعت چاپ ایران نیز کامل خواهد شد.
ایمنی افزود: زمان و مکان دقیق یادواره امسال متعاقباً اعلام خواهد شد؛ ولی قطعا مسئولانی از بنیاد شهید و وزارت ارشاد در مراسم حضور خواهند داشت. در حال حاضر نامههایی به ادارات کل ارشاد استانها و انجمنها و اتحادیههای چاپی کشور ارسال شده تا اعضا و خانوادههای شهدا و ایثارگران را به ما معرفی کنند.
وی در پایان گفت: با تاسیس انجمن شهدا و ایثارگران صنعت چاپ ایران برنامههای مناسبتی در طول سال نیز تدارک دیده خواهد شد؛ از جمله اینکه در جشنواره صنعت چاپ برنامههایی را اجرایی میکنیم.
نظر شما