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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

با حکم بقایی/

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد

قشم - خبرگزاری مهر: اسفندیار حیدری پور به عنوان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، اسفندیار حیدری پور به عنوان مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.

همچنین از زحمات و تلاشهای سید رضا موسوی در دوران تصدی مدیریت عامل سازمان منطقه آزاد قشم قدردانی به عمل آمد.

مدیر عامل عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم، پیش از این به عنوان مدیر کل میرا ث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان و نیز سرپرست معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی مشغول به فعالیت بوده اند.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حضور مهندس بقایی به زودی در منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1471755

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