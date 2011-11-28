جزئیات توطئه لیبی و ترکیه علیه اسد/ ارتباط شورشیان سوریه با القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف روز شنبه از دیدار تعدادی از رهبران شورشیان سوریه با مقامات جدید لیبی در استانبول خبرداده و نوشته بود: در این نشست که روز جمعه در استانبول برگزار شد مقامات جدید لیبی به شورشیان سوری پیشنهاد کمک تسلیحاتی ارائه کردند.

در همین رابطه بک منبع لیبیایی به دیلی تلگراف گفت: برنامه هایی برای ارسال سلاح و اعزام مبارزین لیبیایی به سوریه وجود دارد. در طی هفته های آینده شما شاهد خواهید بود که یک مداخله نظامی در سوریه انجام خواهد شد. مذاکرات ابتدایی برای ارسال سلاح به سوریه در ابتدای ماه جاری و زمانی که اعضای جنبش شورای ملی (مهمترین گروه مخالف حکومت سوریه) به لیبی سفر کرده بودند انجام شد.

پس از انشتار این مطلب، دیروز یکشنبه نیز ساندی تلگراف مطلبی منتشر کرد دررابطه با بازداشت "عبدالحکیم بلحاج" رئیس فعلی شورای نظامیان طرابلس و فرمانده نظامیان شورای انتقالی لیبی، که توسط نیروهای شورای شهر زنتون به اتهام تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور به مقصد ترکیه دستگیر شده بود.

عبدالحکیم بلحاج پس از پیروزی انقلابیون در لیبی

در همین رابطه، دیلی تلگراف با پیگیری موضوع مشخص کرد که هدف بلحاج از سفر به ترکیه دیدار با رهبران شورشیان سوریه و ارائه روش های مبارزه به آنها بوده است.

این ارتباط در حالی افشا می شود که پیشتر نیز اعلام شده بود شورشیان سوری دارای تفکرات تند و افراطی هستند و از همین رو مردم سوریه اقبال چندانی را به آنها نشان نمی دهند و اکنون افشا شدن ارتباط شورشیان سوری با بلحاج می تواند شورشیان را پیش از گذشته به مردم این کشور بشناساند.

نکته ای که موجب حساس شدن این موضوع شده آن است که بلحاج متهم به ارتباط با القاعده بوده و به همین دلیل چند صباحی را نیز در زندان های مخفی سازمان سیا در تایلند گذرانده و سپس آمریکا وی را به قذافی تحویل داده بود.

تفکرات بلحاج و ارتباط او با بنیادگرایان به گونه ای است که حتی خود مردم و گروه های مختلف لیبی نیز تردیدهایی درباره او دارند و در همین ارتباط برخی کشورهای غربی که در سقوط قذافی به مردم لیبی کمک کردند نیز در مورد به قدرت رسیدن افرادی چون بلحاج ابراز نگرانی کرده اند.