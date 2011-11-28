اکران "یه حبه قند" ادامه دارد

غلامرضا فرجی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش کف تعیین شده شورای صنفی نمایش، فروش "یه حبه قند" از دو میلیون تومان بالاتر بوده است. به همین دلیل اکران این فیلم حتی بعد از دهه محرم نیز در گروه سینمایی استقلال ادامه دارد.

سعید سعدی مدیر پخش دفتر نسیم صبا که پخش "33 روز" را برعهده دارد، امروز در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد این فیلم بعد از عاشورا در گروه سینمایی استقلال به روی پرده می‌رود. با توجه به این موضوع و ادامه اکران "یه حبه قند" در حال حاضر اکران "33 روز" به آینده موکول می شود.