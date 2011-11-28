  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

فرجی در گفتگو با مهر:

اکران "یه حبه قند" ادامه دارد

اکران "یه حبه قند" ادامه دارد

مدیر سینما استقلال و یکی از اعضای شورای صنفی نمایش از ادامه اکران عمومی "یه حبه قند" سید رضا میرکریمی خبر داد.

غلامرضا فرجی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش کف تعیین شده شورای صنفی نمایش، فروش "یه حبه قند" از دو میلیون تومان بالاتر بوده است. به همین دلیل اکران این فیلم حتی بعد از دهه محرم نیز در گروه سینمایی استقلال ادامه دارد.

سعید سعدی مدیر پخش دفتر نسیم صبا که پخش "33 روز" را برعهده دارد، امروز در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد این فیلم بعد از عاشورا در گروه سینمایی استقلال به روی پرده می‌رود. با توجه به این موضوع و ادامه اکران "یه حبه قند" در حال حاضر اکران "33 روز" به آینده موکول می شود.

کد مطلب 1471758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها