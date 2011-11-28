به گزارش خبرگزاری مهر، تقی ترابی به جای محمدجواد ظریف از سوی عبدالله جاسبی به عنوان معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

ترابی پیش از این در سمت های معاونت پژوهشی، ریاست منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست واحد امارات فعالیت می کرد.