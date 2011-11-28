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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

با حکم جاسبی/

معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی معاون جدید امور بین الملل این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی ترابی به جای محمدجواد ظریف از سوی عبدالله جاسبی به عنوان معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

ترابی پیش از این در سمت های معاونت پژوهشی، ریاست منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست واحد امارات فعالیت می کرد.

کد مطلب 1471759

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