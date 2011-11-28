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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

مجموعه شعر سه زبانه «پروانه‌های پراکنده» منتشر شد

مجموعه شعر سه زبانه «پروانه‌های پراکنده» منتشر شد

مجموعه شعر عاشورایی «پروانه‌های پراکنده» از سوی انتشارات بین‌المللی الهدی به سه‌زبان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پروانه­های پراکنده»، مجموعه اشعار منسوب به امام حسین (ع) توسط حجت الاسلام داود کمیجانی، محقق و پژوهشگر اسلامی، گردآوری و در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع) به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی به 3 زبان؛ عربی، فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

این کتاب 52 قصیده منسوب به امام حسین (ع) را در بر می‌گیرد و کمیجانی این قصیده‌ها را متناسب با محتوای آن‌ها در 5 بخش، مباحث اخلاقی، مسایل سیاسی، موضوعات اعتقادی، مسایل اجتماعی و موضوعات شخصی و خانوادگی تفکیک کرده است.

«زهد جوانمرد»، «سایه گذرا»، «مهلکه دنیا»، «ماه درخشان»، «روز هراس» و «عزم بازگشت» عناوین برخی از قصیده­های مجموعه «پروانه­های پراکنده» به شمار می‌روند.

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی مجموعه اشعار «پروانه‌های پراکنده» را در قطع رقعی و 131 صفحه و شمارگان 2200 نسخه به بهای 50 هزار ریال، در قالب 2 مجلد به زبان‌های عربی، فارسی و انگلیسی و عربی و فارسی منتتشر کرده است.

همچنین نسخه عربی، اردوی این اثر نیز هم اکنون از سوی این ناشر در دست چاپ قرار دارد.

کد مطلب 1471760

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