به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پروانه­های پراکنده»، مجموعه اشعار منسوب به امام حسین (ع) توسط حجت الاسلام داود کمیجانی، محقق و پژوهشگر اسلامی، گردآوری و در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع) به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی به 3 زبان؛ عربی، فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

این کتاب 52 قصیده منسوب به امام حسین (ع) را در بر می‌گیرد و کمیجانی این قصیده‌ها را متناسب با محتوای آن‌ها در 5 بخش، مباحث اخلاقی، مسایل سیاسی، موضوعات اعتقادی، مسایل اجتماعی و موضوعات شخصی و خانوادگی تفکیک کرده است.

«زهد جوانمرد»، «سایه گذرا»، «مهلکه دنیا»، «ماه درخشان»، «روز هراس» و «عزم بازگشت» عناوین برخی از قصیده­های مجموعه «پروانه­های پراکنده» به شمار می‌روند.

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی مجموعه اشعار «پروانه‌های پراکنده» را در قطع رقعی و 131 صفحه و شمارگان 2200 نسخه به بهای 50 هزار ریال، در قالب 2 مجلد به زبان‌های عربی، فارسی و انگلیسی و عربی و فارسی منتتشر کرده است.

همچنین نسخه عربی، اردوی این اثر نیز هم اکنون از سوی این ناشر در دست چاپ قرار دارد.