به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت عباسی افزود: این نمایشگاه با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان برپا می‌‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه تولیدات چندین رشته از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان همدان در این نمایشگاه عرضه می‌شود، گفت: نمایشگاه "جلوه‌های عاشورا در صنایع‌دستی" در حاشیه برگزاری مراسم عزای حسینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان همدان به مدت 10 روز دایر خواهد بود.

وی ادامه داد: هنرمندان رشته ‌های سفال کتیبه، معرق چوب، سفال، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌ قیمتی و مصنوعات چرمی آثاری را برای این نمایشگاه آماده کرده‌اند.

عباسی اضافه کرد: مرتضی و امید امیرخانی، ناصر امینی، نعمت ‌الله مژده‌ای، محمدحسن صفایی و مصباح مظاهری از جمله هنرمندان شرکت‌ کننده در این نمایشگاه هستند.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تاکید کرد: هنر و مذهب در استان همدان با یکدیگر درآمیخته است.

وی عنوان کرد: این استان در حوزه صنایع‌دستی مذهبی تولیدات شاخص بسیاری دارد و هنرمندان همدان همواره در خلق صنایع‌دستی مذهبی موفق عمل کرده‌اند.