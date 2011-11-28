طولانی ترین نسخه زیارت عاشورا در مشهد نمایش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه سلطانی اظهار کرد: به مناسبت ایام محرم نمایشگاهی باعنوان محرم در موزه در نگارخانه پارسه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه حدود 50اثر موزه ای با موضوع محرم شامل 20 جلد کتاب خطی، نسخه های خطی تعزیه خوانی و کتبی که به وقایع تاریخی زیارت عاشورا اشاره کرده به نمایش در آمده است.

سلطانی بیان کرد: ظروف مزین ومنقوش به صلوات خاصه، لوازم تعزیه خوانی شامل شمسه، کلاه خود، زره و نقاشی قهوه خانه اساتید بزرگ از دیگر آثار نمایش داده شده در این مجموعه است.

وی افزود: کلیات میرزا عبدالجواد جوادی خراسانی "مجموعه اشعار عاشورایی"، "الکافی" مرحوم شیخ کلینی، "تحفه الزائر" علامه محمد باقر مجلسی از دیگر نسخ نفیس این آثار است.

شایان ذکر است، نمایشگاه محرم در موزه از 6 آذرماه شروع شده و تا 24 آذر در محل نگارخانه پارسه از ساعت 9 تا12 و17 تا 19 آماده بازدید علاقمندان است.