انتخابات الکترونیک ضریب ایمنی کاملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی ظهر دوشنبه در ستاد انتخابات استان، ضمن ارائه گزارشی از فرایند انتخابات الکترونیک گفت: از ویژگیهای این فرایند اینکه بسیار سهل و آسان است و در حداقل زمان انجام می شود.

وی اظهارداشت: این سیستم به دلیل اینکه از ضریب امنیتی کاملی برخوردار است هیچ گونه شائبه ای به آن وارد نیست.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان نیز گفت: وجود امنیت در ایران اسلامی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات از ضرورتهاست.

علیرضا جمشیدی افزود: برگزاری انتخابات سالم و بسته نگه داشتن دهان بیگانگان دو وظیفه و رسالت مهم وزارت کشور در انتخابات آتی است.

وی با بیان اینکه باید به گونه ای عمل کنیم که مردم احساس کنند در سرنوشت خویش اثر گذارند اظهار داشت: دشمن همواره در صدد این است تا انتخابات ما را با چالش مواجه کند و اثر گذاری مردم به یاس و نا امیدی تبدیل شود و مشارکت حضور مردم نتیجه و اثر خودش را از دست بدهد.

وی تاکید کرد: همه ما باید همت کنیم تا انتخابات را آبرومندانه و با شکوه برگزار کنیم و بی معرفتی ها و جنایتهای دشمنان را با هوشیاری و حضور به هنگام در میدان خنثی کرده و از بین ببریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان عنوان کرد: با همه کسانی که می توانند در انتخابات به ما کمک کنند و استدلالهای ما را قوی تر و مستندات مارا پر رنگ تر کنند همکاری خواهیم کرد.

به گفته وی، باید با تبلیغات و حضور در میدان و با روشنگری و تنویر افکار عمومی مردم این اطمینان را داشته باشند که ما امانت دار رای آنها هستیم.

جمشیدی با بیان اینکه ما معتقد به آموزه های و حیانی هستیم و در مکتب و نهضت ابا عبدالله (ع) پرورش یافته ایم گفت: امانت داری نشات گرفته از اعتقادات دینی ماست و خیانت در امانت در دادگاه عدل الهی مجازات دارد.

وی در ادامه افزود : هیچ انسان مومنی حاضر نخواهد شد آخرت خویش را مخدوش سازد.

وی یاد آور شد: امروز مقام معظم رهبری نظام را با عدالت و درایت به گونه ای هدایت می کنند که هرگز به سمت سازش با استکبار پیش نخواهیم رفت و از تمام ملتهای مسلمان و مظلوم آزادیخواه ، با نگاه اعتقادی خود حمایت کرده و هیچ ابایی از کسی نداریم.