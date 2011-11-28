به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی روز دوشنبه در حاشیه همایش تبیین راهبردهای بازنگری در قانون تامین اجتماعی در مورد اختلاف وزارت بهداشت و تامین اجتماعی بر سر مطالبات و بدهیهای یکدیگر، افزود: اختلاف خاصی در این خصوص وجود ندارد و طی سال گذشته فاصله پرداختی تامین اجتماعی به بیمارستانهای وزارت بهداشت به 4 ماه رسیده است در صورتیکه در گذشته یک سال بوده است.

وی با اشاره به اینکه فاصله مورد نظر ما 3 ماه است، گفت: با توجه به تلاشهای صورت گرفته مشخص است که مسئولان تامین اجتماعی نیز سعی دارند که فاصله پرداخت بدهیها را کمتر کنند.

به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی لازم در این خصوص انجام شده تا مبالغی را به عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم برای اینکه پیشاپیش به بیمارستانها ارائه کند تا دیگر این مسائل به این شکل در رسانه ها مطرح نشود.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه هزینه های درمان بسیار زیاد است، افزود: اعتبارات و منابع وزارت بهداشت نیز زیاد است و در مقابل بدهی ما قابل نفی نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت به تامین اجتماعی بدهکار است یا برعکس، افزود: تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بدهکار است و اساسا وزارت بهداشت خدمت ارائه می دهد و تامین اجتماعی خریدار خدمت است. بنابراین ما باید هزینه ها را پرداخت کنیم .

شیخ الاسلامی گفت: البته وزارت بهداشت نیز مبالغی در زمینه داروها و مصدومان ترافیکی به تامین اجتماعی بدهکار است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال 2 و نیم میلیون نفری که در گذشته وعده داده بود نیز افزود: آمار به روزی را در این خصوص در دست ندارم اما محور فعالیت در مورد ایجاد اشتغال استانداریها هستند.

به گفته شیخ الاسلامی، معاونین رئیس جمهور باید اشتغال را سرلوحه فعالیتها و ماموریتهای امسال خود قرار دهند و با حذف موانع کسب و کار، ظرفیتهای لازم را برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد کنند که اشتغال سرلوحه آن است.

وی در مورد کارت خرید اعتباری کارگران نیز افزود: طرح کارت خرید اعتباری برای کارگران چندی قبل طراحی و به شورای عالی اشتغال ارسال شد و قرار بود در سیستم بانکی کشور و وزارت بازرگانی اجرایی شود اما با توجه به دلایلی سرعت و دقت کافی را در اجرا بدست نیاورد بطوریکه مشکلات نظام بانکی مانع اجرایی شدن آن شد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون سه بانک در اختیار ما قرار دارد که با استفاده از منابع و ظرفیتهای بانکها، این کارت خرید تا پایان سال اجرایی می شود.

شیخ الاسلامی افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان امسال 100 هزار نفر از کارگران تحت پوشش این طرح قرار گرفته و کارت خرید اعتباری دریافت می کنند.

به گفته وی، در مرحله اول اقشار ضعیف تر و کم درآمدتر کارگران قرار دارند به طوریکه کارگران معدن ذغال سنگ در اولویت هستند.