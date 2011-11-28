تلفات ناشی از تصادفات در کرمان 15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آمیان در جلسه شورای قضایی استان کرمان در تشریح عملکرد پزشکی قانونی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه سال جاری، با اشاره به کاهش 15 درصدی تصادفات منجر به فوت، گفت: طی این مدت تعداد 671 نفر در تصادفات جاده ها ومعابر استان کرمان جان خود را از دست دادند.

آمیان ادامه داد: این وضعیت در مقایسه با آمار 795 کشته طی مدت مشابه سال گذشته، از کاهش 15 درصدی حکایت دارد.

وی گفت: بخش عمده این کاهش می تواند به لحاظ رفتارهای مثبت ترافیکی شهروندان و اعمال نظارت و قانون توسط راهنمایی و رانندگی باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: علیرغم کاهش 15 درصدی مرگ و میرهای ناشی از تصادفات طی هفت ماهه سال جاری، متاسفانه اولین علل مرگ و میرهای غیر طبیعی هنوز به تصادفات در سطح استان کرمان اختصاص دارد و اصلاح این امر، برنامه ریزی و اهتمام ویژه متولیان را بیش از پیش می طلبد.

وی مرگهای ناشی از تصادفات، سلاح سرد و گرم، خفگی ناشی از گاز منوکسید کربن، مسمومیت، غرق شدگی و عوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را مرگهای غیر طبیعی برشمرد و گفت: تعداد مرگهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر نیز طی این مدت 68 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش یافته است.

وی از کاهش 75 درصدی میزان قتل با سلاح سرد طی همین مدت در استان کرمان نیز خبر داد و گفت: آمار قتل با سلاح سرد طی هفت ماهه سال گذشته ، 44 مورد بوده که در سال جاری به 11 مورد کاهش یافته است.

آمیان با بیان اینکه هر چند افزایش جمعیت و عوامل ناشی از افزایش آگاهی های حقوقی مردم، در افزایش مراجعات آنان به پزشکی قانونی بسیار مؤثر است، تصریح کرد: خوشبختانه در ارزیابی عملکرد هفت ماهه پزشکی قانونی استان کرمان، میزان مراجعات مردمی 5.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی بخش های معاینات بالینی، معاینات اجساد، کمیسیونهای اعلام نظر تخصصی و فعالیتهای آزمایشگاهی را شاخه های اصلی خدمات رسانی پزشکی قانونی اعلام کرد و گفت: در بررسی خدمات ارائه شده در این چهاربخش، مشخص شد طی هفت ماهه سال جاری تعداد 42 هزار و 754 نفر از این خدمات بهره مند شده اند.

آمیان تصریح کرد: پزشکی قانونی یکی از حوزه های کاری سخت، پراسترس و فرساینده است که با مشکلات و کمبودهای مختلف فیزیکی و نیروی انسانی نیز مواجه است.

