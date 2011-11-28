مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیت الله قاضی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله شیخ مهدی قاضی خرمآبادی، بنیانگذار و رئیس فقید دانشگاه قم، قبل از ظهر دوشنبه با پیام آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید و با حضور آیتالله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در سالن شیخ مفید این دانشگاه برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله قاضی خرمآبادی از وی به عنوان مردی از تبار پاکان و شاگردی از مکتب اسلام نام برد.
حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی افزود: آیتالله قاضی در حالی که ظلم، ستم و وحشت میهن اسلامی ایران را فرا گرفته بود، به پیروی و اطاعت از امام راحل با حضور خود در عرصه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اوامر حضرت امام(ره) را در استان لرستان و استانهای همجوار اجرایی کرد.
براساس این گزارش، در این مراسم پیام آیت الله سبحانی توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم قرائت شد.
در بخش دیگری از این مراسم آیت الله احمد بهشتی، رئیس دانشگاه قم، حجج اسلام سیدرضا مؤدب معاون پژوهشی و سیداحمدرضا شاهرخی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم و سیدرضا طاهری و عزیزه السادات حسینی سرپرست پردیس خواهران دانشگاه قم در میزگردی علمی به واکاوی شخصیت آیتالله قاضی خرمآبادی پرداختند.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال بنیانگذار و رئیس فقید دانشگاه قم در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله شیخ مهدی قاضی خرمآبادی، بنیانگذار و رئیس فقید دانشگاه قم، قبل از ظهر دوشنبه با پیام آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید و با حضور آیتالله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در سالن شیخ مفید این دانشگاه برگزار شد.
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