170 دانش آموز مداح در خراسان جنوبی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین همایش مداحان دانش آموزان استان با اشاره به اینکه مسابقات مداحی در تمامی شهرستان های استان برگزار شده است، اظهارداشت: از هر شهرستان هفت دانش آموز مداح به مرحله استانی راه یافته است.

وی با بیان این در مسابقات استانی مداحان دانش آموز نیز هفت نفر مرحله کشوری خواهند یافت، بیان کرد: 170 مداح دانش آموز در استان شناسیی شده اند که در این همایش حضور دارند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش برنامه های بسیاری در بحث نماز، قرآن وعترت پیش بینی کرده است، افزود: یکی از این برنامه ها درحوزه عترت ساماندهی دانش آموزان مداح در سراسر کشوراست.

مدیرحج وزیارت خراسان جنوبی نیز در این مراسم دانش آموزان راسرمایه های یک کشور دانست و گفت: دانش آموزان مداح سرآمد دیگر دانش آموزان هستند چراکه مداحان وظیفه سنگینی بر دوش آنها است.

ابوالفضل نوفرستی برلزوم شکر گزاری نعمت های خداوند در تمامی مراحل زندگی تاکید کرد و بیان داشت: دانش آموزان مداح باید شکرگزار خداوند، پدر و مادرخود باشند چراکه حضور درعرصه مداحی دراین مقطع سنی می تواند تاثیر فراوانی در مسیر زندگی آن ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه مداحی مقام بزرگی است، ادامه داد: مداحان توجه کنند که نوحه هایی را که می خوانند حاوی پیام برای مخاطب باشد.

نوفرستی یکی از آفات مداحی را تقلید عنوان کرد و گفت: البته استفاده ازتجربیات دیگر مداحان مانعی ندارد ولی هر فردی توانایی مخصوص به خود را دارد و باید ازسبکی که توانایی اجرای آن را دارد استفاده کند.

وی بروز بودن مداحان، استفاده از اشعار وسبک های متناسب و در شان ائمه اطهار را ازدیگر وی‍ژگی های یک مداح عنوان کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه تاکنون فعالیت ‌های گسترده ‌ای در راستای نشر معارف دین اسلام در بین دانش ‌آموزان انجام شده است، بیان کرد: تقویت روحیه علمی مداحان دانش ‌آموز و ایجاد روحیه مضاعف در بین این دانش‌آموزان در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان از اهداف برگزاری این همایش است.

سید علیرضا موسوی نژاد با اشاره به اینکه دانش آموزان مداح باید اعتقاد خود به حادثه عاشورا را تقویت کنند، تصریح کرد: دانش‌آموزان می‌ توانند در راستای گسترش معارف دینی در سطح مدارس و سطح جامعه نقش مهمی را ایفا کنند.