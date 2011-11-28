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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

یوونتوس "ته‌وز" را از سبد خرید خارج کرد

یوونتوس "ته‌وز" را از سبد خرید خارج کرد

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام کرد تمایلی برای به خدمت گرفتن "کارلوس ته‌وز" ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظار می رفت ته‌وز با جدایی از تیم فوتبال منچسترسیتی سر از یکی از تیم‌های سری آ دربیاورد و در این میان تیم‌های میلان و یوونتوس برای جذب این بازیکن ابراز تمایل کرده بودند.

این در حالی است که بازیکن آرژانتینی من سیتی گفته علاقه‌ای برای پیوستن به یووه ندارد و حتی کیا جورابچیان، مدیر برنامه‌های این بازیکن هم از مذاکره با باشگاه میلان خبر داده بود.

بر پایه گزارش اسکای اسپورتس، "جوزپه ماروتا"، مدیر ورزشی یووه در این ارتباط اظهار داشت: ته‌وز علاقه‌ای برای پیوستن به یووه ندارد بنابراین ما هم او را نمی خواهیم. ما به دنبال یک مهره تهاجمی هستیم و سر فرصت کار خود را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1471788

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