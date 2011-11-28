درخشش ورامینیها در مسابقات تکواندوی صربستان/ ایران چهارم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک دوره مسابقه تکواندو که در شهر "زاگرب" برگزار شد ، 57 تیم در قالب 30 کشور از سراسر دنیا با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، نمایندگان ورامین توانستد در وزن هفتم سکوی اول و سوم را فتح کنند.

حسین فقیهی موفق شد با برد مقابل تمامی حریفان، نشان خوش رنگ طلا را به خود اختصاص دهد و نماینده کشور آلمان با قبول شکست در برابر قهرمان ورامینی به عنوان دومی قناعت کرد .

حمیدرضا حجی زواره، دیگر تکواندو کار ارزشمند ورامین به صورت مشترک با نماینده ای از جمهوری چک روی سکوی سوم ایستادند .

گفتنی است این دو قهرمان آینده دار کشورمان با حمایت و هدایت استاد احمد لاریجانی داور و مربی برجسته کشورمان که ورامینی است، به این دوره از رقابتها اعزام و موفق به کسب این افتخار شدند.

با کسب این دو مدال در مجموع تیمی، ایران بعد از کشورهای آلمان ، صربستان و فرانسه به عنوان چهارمی دست یافت.