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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

درخشش ورامینیها در مسابقات تکواندوی صربستان/ ایران چهارم شد

درخشش ورامینیها در مسابقات تکواندوی صربستان/ ایران چهارم شد

ورامین - خبرگزاری مهر: پرونده مسابقات بین المللی تکواندوی صربستان با کسب یک نشان طلا و یک برنز توسط ورزشکاران ورامینی بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک دوره مسابقه تکواندو که در شهر "زاگرب" برگزار شد ، 57 تیم در قالب 30 کشور از سراسر دنیا با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، نمایندگان ورامین توانستد در وزن هفتم سکوی اول و سوم را فتح کنند.

حسین فقیهی موفق شد با برد مقابل تمامی حریفان، نشان خوش رنگ طلا را به خود اختصاص دهد و نماینده کشور آلمان با قبول شکست در برابر قهرمان ورامینی به عنوان دومی قناعت کرد .

حمیدرضا حجی زواره، دیگر تکواندو کار ارزشمند ورامین به صورت مشترک با نماینده ای از جمهوری چک روی سکوی سوم ایستادند .

گفتنی است این دو قهرمان آینده دار کشورمان با حمایت و هدایت استاد احمد لاریجانی داور و مربی برجسته کشورمان که ورامینی است، به این دوره از رقابتها اعزام و موفق به کسب این افتخار شدند.

با کسب این دو مدال در مجموع تیمی، ایران بعد از کشورهای آلمان ، صربستان و فرانسه به عنوان چهارمی دست یافت.

کد مطلب 1471791

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