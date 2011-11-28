گسترش ارتباط با دانشجویان و متخصصان ایرانی در اسلوونی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی در این دیدار که با حضور سفیر ایران در اسلوونی، دانشجویان و متخصصان ایرانی در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، به نقش خطیر دانشجویان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور در توسعه همکاری ها و گسترش روابط علمی بین المللی پرداخت و اهمیت مدیریت چرخه مغزها را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به تاکید وزیر علوم بر ایجاد ارتباط با دانشجویان خارج از کشور اظهار داشت: سیاست وزارت متبوع، گسترش ارتباط با دانشجویان و متخصصان ایرانی خارج از کشور است و این همکاریها در حال حاضر با شتاب بیشتری دنبال می شود.

رئیس دبیرخانه ستاد گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی خارج از کشور، در ادامه برنامه های دیدارهای خود در اسلوونی، با روسا و هیئت رئیسه دانشگاههای "ماریبور" و"لوبلیانا" در خصوص توسعه همکاریهای دو جانبه به ویژه "تاسیس کرسی ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی" در آن دانشگاهها دیدار و گفتگو می کند.





