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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

قربانی مطرح کرد:

گسترش ارتباط با دانشجویان و متخصصان ایرانی در اسلوونی

گسترش ارتباط با دانشجویان و متخصصان ایرانی در اسلوونی

قائم مقام وزیرعلوم در اموربین الملل از گسترش ارتباط با دانشجویان و متخصصان ایرانی در کشور اسلوونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی در این دیدار که با حضور سفیر ایران در اسلوونی، دانشجویان و متخصصان ایرانی در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، به نقش خطیر دانشجویان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور در توسعه همکاری ها و گسترش روابط علمی بین المللی پرداخت و اهمیت مدیریت چرخه مغزها را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به تاکید وزیر علوم بر ایجاد ارتباط با دانشجویان خارج از کشور اظهار داشت: سیاست وزارت متبوع، گسترش ارتباط با دانشجویان و متخصصان ایرانی خارج از کشور است و این همکاریها در حال حاضر با شتاب بیشتری دنبال می شود.
 
رئیس دبیرخانه ستاد گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی خارج از کشور، در ادامه برنامه های دیدارهای خود در اسلوونی، با روسا و هیئت رئیسه دانشگاههای "ماریبور" و"لوبلیانا" در خصوص توسعه همکاریهای دو جانبه به ویژه "تاسیس کرسی ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی"  در آن دانشگاهها دیدار و گفتگو می کند.
 
 
 
کد مطلب 1471795

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