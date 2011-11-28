به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی که به مناسبت دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله شیخ مهدی قاضی خرم‌آبادی، بنیانگذار و رئیس فقید دانشگاه قم، صادر شده، با اشاره به آیه 60 سوره قصص آمده است: اعمال نیک و بد انسان در این جهان، خود را به صورت وجود مادی نشان می‌دهند ولی تصور نشود که این حرکت‌ها به سوی عدم می‌روند بلکه صورتی در جهان برزخ و وجود دیگری به نام اخروی در رستاخیز دارند.



در ادامه پیام این مرجع تقلید آمده است: در کنار این جلوه‌های سه‌گانه، کارهای نیکوکاران در جامعه نیز تأثیرگذار است، گویا یک رابطه مستقیم میان عمل نیک و مودّت در قلوب مردم برقرار است و این حقیقت اجتماعی در قرآن آمده است.



کشش انسان و ارادت او به افراد خیّر که مثل چراغ می‌سوزند و اطراف خود را روشن می‌کنند، یک امر طبیعی و فطری است و نیاز به تبلیغ و بیان ندارد، از این‌رو در میان طبقات، انبیا و اولیا بیش از همه گروه‌ها در دل مردم جای دارند.



آیت‌الله‌ سبحانی در ادامه پیام خود آورده است: مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ مهدی قاضی خرم‌آبادی در طول عمر، افزون بر تلاش‌های علمی و تحصیلی، وجود خود را وقف بر خدمت به جامعه کرده، توگویی خدمت به انسان و جامعه، جزیی از نهاد او بوده است و در این رهگذار واقعا مرد ابتکار و عمل بود.



استاد برجسته حوزه در بخش دیگری از این پیام با بیان این‌که آثار آیت‌الله قاضی خرم‌آبادی در زادگاهش برای همه مشهود و روشن است و اثر دیگر او همین دانشگاه قم است، می‌افزاید:‌ اگرچه درگذشت وی مایه تأثر و تأسف است، اما روح پرفتوح آن بزرگوار، در جهان برزخ از این خدمت بهره‌مند است.



این مرجع تقلید در پایان این پیام دومین سالگرد درگذشت آیت‌الله قاضی خرم‌آبادی را به جامعه علمی کشور، اساتید و دانشجویان دانشگاه قم و به ویژه فرزندان وی تسلیت گفته و برای روح آن بزرگوار علوّ درجه را مسألت کرده است.

