ایران به برکت عزت نفس ملی، اراده مستکبران را درهم شکسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار فرمانده و مسئولان نیروی دریایی ارتش با اشاره به حرکت پیش رونده و بسیار مثبت نیروی دریایی پس از انقلاب خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامی به ملت و مسئولان کشور عزت داد و ایران به برکت همین عزت نفس یک تنه در مقابل اراده بزرگترین مستکبران و استعمارگران ایستاده و اراده آنان را درهم شکسته است.

فرمانده کل قوا در این دیدار که در سالروز هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، انجام شد، تأمین امنیت در آبهای جنوب کشور را حائز اهمیت دانستند و افزودند: چنانچه امروز عرصه و امتحانی مانند 7 آذر، پیش بیاید عملکرد نیروی دریایی بسیار شیرین تر و با شکوه خواهد بود که نشانه های این توانمندی هم اکنوان واضح و روشن است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سابقه استعمارگران خصوصاً انگلیس در تحقیر ملتها، از بین بردن سابقه تمدنی و مواریث گذشته، القاء ناتوانی ملی و تسلط بر منابع و منافع آنان خاطرنشان کردند: در دوران حکومت قاجار و بویژه پهلوی مقامات کشور در مقابل خواست سلطه گران ذلیل بودند و اگر ملتی در مقابل دشمن احساس ضعف کند کاری از پیش نمی برد اما انقلاب اسلامی عزت را به ایران هدیه کرد و همه باید قدر این عزت را بدانند.

فرمانده کل قوا در این دیدار دو توصیه مهم هم به نیروی دریایی ارتش و سپاه داشتند: 1- در انجام مأموریتها، جدیت و اهتمام مضاعف داشته باشید 2- ساخت درونی خود را از لحاظ افزایش مهارتهای گوناگون، توانایی علمی، عزم و اراده جدی و تدین مستحکم کنید.

پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، امیر دریادار سیاری با اشاره به حماسه ی 7 آذر سال 1359، از حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آبهای آزاد، اشراف اطلاعاتی به مرزهای آبی، تقویت توان دفاع موشکی نیروی دریایی، تشریک مساعی و همدلی بین نیروهای دریایی ارتش و سپاه و برنامه های آتی این نیرو برای حضور در آبهای فرامنطقه ای گزارشی را ارائه کرد.