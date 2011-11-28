نمایشگاه از عاشورا تا ظهور در ایرانشهر برپا می شود

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه از هشتم تا پانزدهم محرم در دانشکده پرستاری ایرانشهر برپا می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه حرم مطهر امام حسین (ع)، تل زینبیه، صحنه کربلا و میادین جنگ هشت سال دفاع مقدس به صورت ماکت طراحی شده است.

وی افزود: نمایشگاه از عاشورا تا ظهور هشتم تا 15 محرم نیز برای نخستین بار در شهرستان بزمان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به این که نمایشگاه عکس در 30 مدرسه ایرانشهر برپا می شود، بیان داشت: طی فراخوان به عمل آمده هنرمندان شهرستان ایرانشهر در دهه اول محرم از مراسم این ایام عکسبرداری می کنند و در دهه دوم 50 عکس برگزیده در 30 مدرسه ایرانشهر به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه محرم با همکاری دفتر تبلیغات واحد قم گفت: به صورت سیار در دهه اول محرم در ایرانشهر 400 جلد کتاب به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: راه اندازی ایستگاه هنرهای تجسمی در خصوص ایام محرم نیز از دیگر برنامه های دهه اول محرم است که در این شهرستان اجرا می شود.