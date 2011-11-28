  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

دانشی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه از عاشورا تا ظهور در ایرانشهر برپا می شود

نمایشگاه از عاشورا تا ظهور در ایرانشهر برپا می شود

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: به منظور ترویج نهضت امام حسین (ع) و فرهنگ مهدویت نمایشگاه از عاشورا تا ظهور در ایرانشهر برپا می شود.

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه از هشتم تا پانزدهم محرم در دانشکده پرستاری ایرانشهر برپا می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه حرم مطهر امام حسین (ع)، تل زینبیه، صحنه کربلا و میادین جنگ هشت سال دفاع مقدس به صورت ماکت طراحی شده است.

وی افزود: نمایشگاه از عاشورا تا ظهور هشتم تا 15 محرم نیز برای نخستین بار در شهرستان بزمان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به این که نمایشگاه عکس در 30 مدرسه ایرانشهر برپا می شود، بیان داشت: طی فراخوان به عمل آمده هنرمندان شهرستان ایرانشهر در دهه اول محرم از مراسم این ایام عکسبرداری می کنند و در دهه دوم 50 عکس برگزیده در 30 مدرسه ایرانشهر به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه محرم با همکاری دفتر تبلیغات واحد قم گفت: به صورت سیار در دهه اول محرم در ایرانشهر 400 جلد کتاب به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: راه اندازی ایستگاه هنرهای تجسمی در خصوص ایام محرم نیز از دیگر برنامه های دهه اول محرم است که در این شهرستان اجرا می شود.

کد مطلب 1471803

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها