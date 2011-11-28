پنج آزمایشگاه آزمون کالیبراسیون در کشور تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این خصوص گفت: یازدهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون کالیبراسیون در سال جاری برگزار شده است.

محمدحسین کلانترمعتمدی ادامه داد: این جلسه کمیته با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در این جلسه صدور و تمدید گواهینامه های چند آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یادآور شد: به دنبال این امر در نهایت با صدور گواهینامه برای چهار آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای یک آزمایشگاه موافقت شد.

این مسئول اضافه کرد: آزمایشگاه سنجش گستر کاوه زمینه فعالیت کالیبراسیون و آزمایشگاه بوکان زمینه فعالیت لوله های پلی اتیلن از موارد مربوط به این امر است.

کلانترمعتمدی افزود: آزمایشگاه بلور شیشه کاوه زمینه فعالیت شیمی، آزمایشگاه ایران فریمکو زمینه فعالیت ساختمان و آزمایشگاه سیمان سامان زمینه فعالیت ساختمان، دیگر موارد در این زمینه است.