به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با اعلام تائید فرآیند انتخابات اتاق تعاون و نتایج آن از سوی مراجع قضایی، گفت: مراجع قضایی در خصوص حقانیت و سلامت این انتخابات و عدم دخالت دولت در آن مجموعا 3 رای صادر کردند که 2 رای آن از دادگاه و 1 رای آن از دیوان عدالت اداری بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهارداشت: دادگاه با صدور 2 رای فرایند انتخابات اخیر اتاق تعاون، نتایج حاصل شده آن و همچنین صلاحیت هیئت مدیره و دبیرکل جدید را تأیید کرد.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: طبق گزارشات رسیده اتاق تعاون با رای دادگاه فک پلمپ شده و هیئت مدیره جدید با استقرار در محل کار خود، فعالیت شان را شروع کردند.

وی افزود: آراء مراجع قضایی حقانیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این خصوص به خوبی روشن کرد و اتهامات برخی مبنی بر دخالت دولت در فرایند انتخابات را بی پایه و اساس دانست، لذا لازم است این افراد از دولت نه به عنوان افرادی که در یک مجموعه ای مشغول کار و فعالیت هستند بلکه به عنوان کارگزاران نظام و نمایندگان این ملت که با سلامت و امانت مسئولیت ها و ماموریت های قانونی خود را انجام می دهند، عذرخواهی کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه خطاب به این افراد اظهارداشت: نباید به خاطر مسائلی که گاهی منافع شخصی و یا سلایق در آن دخالت دارند اتهامات سنگین و نسبت های ناروایی را به افراد، مسئولان و بخش هایی از نظام وارد کنند که این خسارتش بسیار سنگین تر و بزرگ تر از احیانا انتفاع کوچک و مختصری است که در کوتاه مدت حاصل می کنند.

شیخ الاسلامی یادآور شد: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجعی است که اینگونه دعاوی را بررسی و اعلام نظر می کند و می بایستی نظر او ملاک عمل باشد و اگر دیوان هر رأیی صادر می کرد ولو مغایر با آنچه که هم اکنون اعلام نظر کرده از نظر ما محترم و لازم الاجرا بود.