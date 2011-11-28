به گزارش خبرنگار مهر، مصاف صبای قم مقابل ماشین سازی در هفتمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور با توجه به موقعیتی که امیدهای صبا در جدول رده بندی دارند، بازی حساسی محسوب می‌شود.



برای همین منظور صبای قم روز یکشنبه راهی تبریز شده است تا خود را برای مقابله با تیم‌ ماشین سازی در خانه حریف آماده کند، دیداری که چهارمین بازی خارج از خانه امیدهای صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر امید به شمار می رود.



تیم فوتبال امید صبای قم این روزها شرایط خاصی دارد زیرا با وجود اینکه کادر فنی و بازیکنان این تیم برای موفقیت بسیار تلاش کرده اند اما به نظر می رسد باخت در چهار بازی متوالی از مسابقات این فصل لیگ برتر تأثیر منفی بر روی بازیکنان تیم صبا ایجاد کرده است.



با این حال کادر فنی و بازیکنان صبای قم همچنان امیدوارند این روند به پایان رسیده و این بازی خارج از خانه برابر تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز پایانی بر نتایج ضعیف اخیر شاگردان بابامیری باشد و صبا با اشتباه کمتر به شرایط خوب خود در رقابت‌های لیگ برتر باز گردد.



امیدهای صبای قم از شش بازی قبل خود یک پیروزی، یک تساوی و چهار باخت در کارنامه دارند و در گروهی که در حال حاضر تیم فوتبال امید فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در صدر قرار دارد، آنها با کسب تنها چهار امتیاز در بین تیم های پائین جدول ایستاده اند.



در هفته هفتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور علاوه بر مسابقه مهم صبای قم و ماشین سازی تبریز، تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان نیز یکی از بازی های حساس هفته را برگزار می کنند.



این در حالی است که استقلال اهواز یکی از سه نماینده استان خوزستان در لیگ برتر امید نیز این هفته به تبریز رفته است تا در مقابل تیم فوتبال امید شهرداری تبریز قرار بگیرد، ضمن اینکه سپاهان اصفهان در خانه خود پذیرای تیم امید برق شیراز است.



ابومسلم مشهد نیز در ورزشگاه تختی مشهد مقابل تیم فوتبال نفت اهواز به میدان رفت و نساجی مازندران نیز در دیداری خانگی از تیم امید فولاد خوزستان پذیرایی می کند.



در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور 13 تیم حضور دارند که بازی های این فصل را به شکل دوره ای برگزار می‌کنند تا در نهایت تیم های برتر این فصل مشخص شوند، ضمن اینکه صبا در هفته آینده در خانه به میدان خواهد رفت.

