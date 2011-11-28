فرآورده افزودنی با نام اکسس پروانه استاندارد دریافت نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص از جعل علامت استاندارد در فرآورده افزودنی با نام اکسس خبر داد.
محمدمهدی جعفری ادامه داد: فرآورده افزودنی سوخت با ادعای خاصیت ضد انفجار سوخت تحت نام اکسس (EXESS) دارای برگه راهنما با علامت استاندارد، پروانه استاندارد را دریافت نکرده است.
معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: کاربری ماده یادشده به عنوان کنترل انفجار سوخت در تمامی مخازن اعلام شده است.
این مسئول اضافه کرد: فرآورده افزودنی سوخت با نام اکسس مورد تایید سازمان استاندارد نبوده و پروانه استاندارد را دریافت نکرده است.
وی یادآور شد: سازمان استاندارد با این موضوع برخورد حقوقی خواهد کرد و مسئولیت و عواقب حقوقی ناشی از مخاطرات احتمالی کالای یادشده بر عهده مسئولان شرکت ذیربط خواهد بود.
معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد افزود: در چند سال اخیر و با اجرای طرح کنترل بازار ( طرح طاها) حدود هزار کالای دارای علامت استاندارد جعلی شناسایی شده است.
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