"خشکسالی و دروغ" افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه 6 آذردومین مراسم آیین ویژه افتتاح نمایش"خشکسالی و دروغ" اثر محمد یعقوبی در تماشاخانه شماره یک ایرانشهر با استقبال هنرمندان و خبرنگاران برگزار شد. زنگ آیین گشایش نمایش "خشکسالی و دروغ" توسط استاد حمید سمندریان نواخته شد. این مراسم به دعوت دکتر مجید سرسنگی، رئیس مجموعع تماشاخانه ایران هشهر و محمد یعقوبی کارگردان و نمایشنامه‎نویس اثر صورت پذیرفته بود.

در این مراسم چهره‎هایی مانند استاد حمید سمندریان، هما روستا، امین تارخ، فریندخت زاهدی، گوهر خیراندیش، مریم معترف، بهروز بقایی، رخشان بنی‎اعتماد، رضا فیاضی، اصغر همت، جمشید گرگین، علیرضا شجاع‎نوری، بهرام شاه محمدلو، شیرین یزدان بخش، صابر ابر، لیلی رشیدی، امیر اسمی، مهرداد صدقیان و جمع کثیری از منتقدان، روزنامه‎نگاران و عکاسان خبرگزاری‎ها و شبکه‎های تلویزیونی حضور داشتند.

نمایش "خشکسالی و دروغ" که اجرای روز نخست آن به استاد حمید سمندریان تقدیم شد هر روز به مدت 95 دقیقه به جز روزهای شنبه از ساعت 20 در تماشاخانۀ شمارۀ یک میزبان علاقه مندان به هنرهای نمایشی می باشد.

- گلاب آدینه عصر روز گذشته به تماشای نمایش"هدیه مرموز" نشست. نمایش "هدیه مرموز" با طراحی، کارگردانی و بازی یاسر خاسب عصر روز گذشته ششم آذرماه میزبانی هنرمندانی چون گلاب آدینه، شیرین بینا، نورا هاشمی، فهمیه‌ رحیم‌نیا در تالار انتظامی خانه هنرمندان بود.

نمایش "هدیه مرموز" که روایتگر داستان زندگی یک جنین تا زمان مرگ است از 29 آبان با استقبال علاقمندان و هنرمندان روی صحنه رفته و تا 12 آذرهر روز به استثنا روزهای شنبه ساعت 18.15 در تالار استاد انتظامی اجرا می‌شود. پیش از این هنرمندانی چون حمید سمندریان، هما روستا، قطب الدین صادقی، هنگامه قاضیانی، فرزانه نشاط خواه، سعید چنگیزیان به تماشای این نمایش نشستند.

- جدیدترین شماره مجله تخصصی نمایش، به سردبیری نصرالله قادری منتشر شد. در شماره جدید مجله نمایش مطالبی درباره دانشگاهیان و تئاتر، ‌پرونده نمایش"مجلس شبیه حصرنامه بکا"، گزارش هفدهمین کنگره جهانی و فستیوال هنرهای اجرایی"استیج" ، گزارشی از جشنواره تئاتر"های فست"، نقد نمایش‌های روی صحنه، نگاه ویژه: مدیریت و تئاتر، تئاتر تبریز از آغاز تاکنون، معرفی نشریات و جشنواره‌های خارجی، تطور اصول و مفاهیم نشانه‌شناسی و ... آمده است.