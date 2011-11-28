به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در میزگرد پرسش و پاسخ در اولین همایش سراسری جبهه متحد اصولگرایان که با حضور نمایندگان استانی و عضو جبهه متحد اصولگرایان در تالار الزهرا مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به نقش مجلس در فتنه 88 در آن زمان گفت: مجلس هشتم در مهار فتنه نقش بسیار مهمی داشت.

جلالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه توجیهی برای عملکرد علی لاریجانی پس از فتنه دارید، اظهار داشت : در حال حاضر موضوع اصلی وحدت میان اصولگرایان است اما اگر بخواهیم در مواضع و عملکرد افراد کنکاش کنیم نکات زیادی قابل طرح است.

وی که به نمایندگی از لاریجانی در شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان حضور دارد، با اشاره به اینکه باید به مدیریت میدان توجه کنیم افزود: اردوگاه لاریجانی و قالیباف جدای از اصولگرایی و انقلاب و رهبری نیست. افراد دارای شناسنامه هستند و با رجوع به عملکرد و سوابق آنها می توان افراد را شناخت.

جلالی با بیان اینکه لاریجانی در جریان مبارزه با جبهه دوم خرداد میدان دار صحنه بود، گفت: این در حالی است که در زمان حاکمیت اصلاح طلبان برخی فکر می کردند حزب مشارکت و دوم خردادی ها کار را تمام کرده اند و دیگر امیدی نیست.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان همچنین با اشاره به اینکه امثال بنده در جبهه متحد سرباز کسی نیستیم و قیامت خودمان را برای دیگران نمی فروشیم، تصریح کرد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بنده به اتفاق همکارانم عضو دو کمیته بودیم، یکی برای بررسی مسائل کوی دانشگاه و دیگری برای مسائل بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به همین خاطر با توجه به مسائل و اطلاعات زیادی که در اختیار دارم می گویم در حق لاریجانی در آن ایام ظلم شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به اینکه استراتژی جبهه متحد این است که حرفهای تندی علیه جبهه پایداری نزنیم، اظهار داشت: ما در شورای مرکزی جبهه متحد هنوز در مصاحبه های خود از گروه 7+8 نام می بریم نه 6+7 و این به این معناست که امیدواریم با توجه به تهدیدهای داخلی و خارجی جبهه پایداری نیز به جبهه متحد بپیوندد.



جلالی در ادامه در خصوص نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس گفت: استراتژی اصلاح طلبان سکوت تا تایید صلاحیت است.

مجلس هشتم در مهار فتنه نقش مهمی داشت



جلالی همچنین با بیان اینکه در صحنه مقابله با دشمن برخی فقط سخنرانی کرده و برخی نیز در عمل مقابله می کنند، افزود: وقتی گزارش کهریزک را می نوشتیم لاریجانی نکات مهمی را یادآوری می کرد که در این گزارش بسیار موثر و مقابله با فتنه گران بود.

نماینده لاریجانی در جبهه متحد اصولگرایان خاطر نشان کرد: در نوشتن بیانیه 22 خرداد 88 لاریجانی تاکید داشت در بیانیه آورده شود این آخرین مهلت برای فتنه گران است و وی معتقد بود باید برای فتنه گران زمانی مشخص کنیم تا دیگر به اقدامات خود ادامه ندهند.

وی همچنین درپایان با اشاره به نقش مجلس هشتم درفتنه 88 گفت: مجلس هشتم در مهار فتنه 88 نقش بسیار مهمی داشت.



جلالی درادامه این میز گرد، در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط جریان انحرافی با جبهه پایداری گفت: تجزیه جبهه پایداری از مجموعه افراد با سابقه و انقلابی تشکیل شده است، اما ترکیب حرکت آنها فارغ از وابستگی به فرد یا گروه قابل نقد است.

وی تصریح کرد: وقتی آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی پیشتاز امر وحدت میان اصولگرایان هستند همه ما باید از این دو بزرگوار تبعیت کنیم شاید ما به یکدیگر نقد داشته باشیم ولی وقتی جامعتین پرچمدار وحدت می شوند همه ما باید زیر این پرچم قرار بگیریم.

جلالی همچنین افزود: بنده هر گونه تخریب که موجب اختلاف میان اصولگرایان شود را قبول ندارم. چرا که این تفرقه میان اصولگرایان خواست دو جریان فتنه و جریان انحرافی است که نمی توانند وحدت میان اصولگرایان را ببینند.