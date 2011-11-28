معروفی بالاتر از ولی فقیه در جامعه امروز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی روز دوشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر که با شعار بیداری اسلامی - اصلاح اجتماعی در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه بحث امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه از موارد بسیار مهم و تعیین کننده در آموزه های دینی است، افزود: شاید از یک منظر به موضوع نگاه کنیم که هر آنچه در هستی وجود دارد در حیطه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ادامه داد: همه چیز هستی، امر به معروف است زیرا کفر عبارت است از آن چیزی که قسمتی از حق را بپوشاند و درجه کفر هم متفاوت است و حق یکی است و آن خداوند تبارک و تعالی است و معروف هم یکی است که آن خداوند و توحید است و تمام معروفهای عالم به آن یک معروف اصلی باز می گردند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: هیچ راهی برای امر به معروف و نهی از منکر نداریم مگر اینکه از ریشه کاری را انجام دهیم و ریشه این مسایل توحید است و هر کسی بتواند یک انسان را یک قدم به خدا نزدیک کند کار معروف انجام داده است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه تمام برنامه ها را معطوف به مشکلات جامعه کنیم باید قسمتی از امور را به سمت اجرای برنامه های موفق و برنامه هایی که باعث به جلو رفتن انسان می شود منتهی کرد، گفت: هر حرکتی و برنامه ای در آموزش و پرورش بر اساس اصول صحیح و فلسفه اسلام و مبانی قرآن انجام می شود که این موارد نیز معروف است اما اگر کوتاهی و کجی کنیم منکر است.

وزیر آموزش و پرورش وظیفه خانواده را قبل از مدرسه دانست و گفت: اولین بنیان و تاثیرگذارترین کانون در تعلیم و تربیت، خانواده است.

وی با اشاره به اینکه از اصل و آینده نظام جمهوری اسلامی ایران خوشبین هستیم، خاطرنشان کرد: به برکت شهدا و بسیجیان که معروفهای ما هستند و به برکت راهبری مقام معظم رهبری منطقه به سمت اسلامی شدن حرکت می کند.