پیگیری قانونی، جنجال آفرینی های انتخاباتی را خنثی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر فامیل کریمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان گفت: عده ای که ریشه در نفاق دارند و پیگیر منافع شخصی، باندی، محفلی، قشری خود هستند، در کنار عده ای ناآگاه که منافع مردم را درک نمی کنند سعی در جنجال آفرینی دارند.

وی تاکید کرد: مسیر قانون و نگاه دقیق به توصیه های رهبر معظم انقلاب مطمئن ترین و سالم ترین مسیر حرکت انتخابات است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه وضعیت این افراد برای مردم روشن است، اظهار داشت: این جنجال آفرینی ها در چارچوب قوانین مشخص و اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی و تخلف انتخاباتی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

باید در برگزاری انتخابات در مسیر قانون حرکت کرد

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری سالم انتخابات مجلس نهم گفت: انتخابات یک ماموریت ویژه و بالادستی است و باید در اجرای آن احساس مسئولیت و در مسیر قانون حرکت کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در جمع کارکنان حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری همدان با بیان این جمله که "ما مجری انتخابات هستیم"، ادامه داد: بازخورد مدیریت انتخابات لحظه ای است و برخی محاسبه گرانه این روند را دنبال می کنند.

فامیل کریمی تاکید کرد: با هوشیاری تمام اجازه دخالت در حوزه اجرایی انتخابات به احدی داده نمی شود

فامیل کریمی با یادآوری اینکه در شهرستانهای استان همدان فرمانداران اجرا کننده انتخابات هستند، اظهار داشت: گلوگاه اصلی انتخابات به لحاظ مدیریت در دست بخش اجرایی است و باید در روزشمار انتخابات قوی عمل شود.

وی با بیان اینکه مقدمات کامل برگزاری انتخابات از نظر ساز و کار فراهم شده است، با یادآوری فشارهای اخیر برای اظهار نظر مجریان انتخابات درباره جریان ها، عنوان کرد: مجریان انتخابات بر اساس ساز و کار قانونی انجام وظیفه می کنند و هر کس از فیلتر مسیر قانونی تائید شود، محترم است.

دقیق ترین اخبار انتخابات در همدان از ستاد انتخابات مخابره می شود

فامیل کریمی با یادآوری اهمیت اخبار مستند در برگزاری انتخابات گفت: دقیق ترین و منظم ترین اخبار ارسالی به ستاد انتخابات کشور، اخبار ارسالی از ستاد انتخابات استان همدان است.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه روند فعالیت‌ها در ستاد انتخابات این استان با تشکیل کمیته‌ها و فعالیت در تقویم انتخابات ادامه دارد، اضافه کرد: آمادگی همدان برای اجرای 10 درصد انتخابات به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخابات کشور اعلام شده است که این مهم در صورت تائید شورای نگهبان انجام خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری کارآمدی کارکنان در دولت، افزود: توجه به فعالیت کارشناسی، کارآمدی را به دنبال دارد و باید بر دامنه کارآمدی کیفی و کمی نیروها افزود.

فامیل کریمی با تاکید بر اینکه کارآمدی به معنای خدمت به مردم است، عنوان کرد: مردم کاملاً فهیم هستند و عرصه خدمت را از حاشیه های کاذب تشخیص می دهند.

دستگاه های اجرایی با در پاسخگویی به مردم دقیق باشند

فامیل کریمی با یادآوری اصل پاسخگویی به مردم تاکید کرد: همه دستگاه‌ها حریم و حرمت دارند اما نگاه مردم به استانداری ویژه است و باید در این حوزه مسئولیت بیشتری احساس شود و در پاسخگویی با جدیت وارد شد.

وی عنوان کرد: اگر حوزه سیاسی فعال حرکت کند سهم خود را در مدیریتها، ایفای نقش ها و دفاع از حیثیت کاری به نحو احسن انجام خواهد داد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان در پایان این نشست با تقدیر از زحمات حسن رضانیا در زمینه همکاری و فعالیت کارشناسی برای تفکیک حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ و تبدیل آجین و مهاجران به شهر، مهدی فتحیان نسب را به عنوان مدیر کل جدید سیاسی و انتخابات استانداری همدان معرفی کرد.

گفتنی است حسن رضا نیا به تازگی توسط استاندار همدان به عنوان فرماندار تویسرکان معرفی شده است.