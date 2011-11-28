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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

سرهنگ انصاری:

سارقان مسلح در شیراز قبل از سرقت دستگیر شدند

سارقان مسلح در شیراز قبل از سرقت دستگیر شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت: دو سارق مسلح قبل از انجام سرقت توسط ماموران پلیس در شیراز دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی انصاری در این خصوص توضیح داد: ماموران کلانتری 23 گلدشت شیراز موفق شدند سارقی به نام "ق-ق" را در هنگام سرقت از منزل یکی از شهروندان دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده از متهم، مشخص شد این سارق با همدستی فردی به نام "ح-ع" قصد سرقت از منزل یکی از شهروندان را واقع در شمال شیراز داشته اند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: به دنبال اعترافات این متهم، ماموران با هماهنگی مرجع قضایی از منزل همدست این سارق بازرسی و دو قبضه اسلحه کلت کمری و یک دستگاه شوکر برقی کشف و متهم را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ انصاری افزود: متهمان در بازجویی به عمل آمده به قصد سرقت مسلحانه با همدستی یکدیگر از آن منزل اقرار کردند.

وی افزود: تحقیقات پلیسی در رابطه با کشف دیگر جرائم احتمالی این دو متهم ادامه دارد.

کد مطلب 1471833

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