سارقان مسلح در شیراز قبل از سرقت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی انصاری در این خصوص توضیح داد: ماموران کلانتری 23 گلدشت شیراز موفق شدند سارقی به نام "ق-ق" را در هنگام سرقت از منزل یکی از شهروندان دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده از متهم، مشخص شد این سارق با همدستی فردی به نام "ح-ع" قصد سرقت از منزل یکی از شهروندان را واقع در شمال شیراز داشته اند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: به دنبال اعترافات این متهم، ماموران با هماهنگی مرجع قضایی از منزل همدست این سارق بازرسی و دو قبضه اسلحه کلت کمری و یک دستگاه شوکر برقی کشف و متهم را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ انصاری افزود: متهمان در بازجویی به عمل آمده به قصد سرقت مسلحانه با همدستی یکدیگر از آن منزل اقرار کردند.

وی افزود: تحقیقات پلیسی در رابطه با کشف دیگر جرائم احتمالی این دو متهم ادامه دارد.