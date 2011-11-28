اعتبارات عمرانی اردبیل کافی نیست/ شورابیل؛ نقطه کور شورای شهر

سالار شارکر روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، شفاف سازی را یکی از نقاط مثبت شورای سوم برشمرد و اظهار داشت: اعتبارات عمرانی و جاری در شهرهای دیگر استان برابر است، اما با توجه به نیاز اردبیل به اعتبارات عمرانی 65 درصد بودجه شهرداری عمرانی و 35 درصد آن جاری است که این تناسب در عمل هم نشان داده شده و در تصویب بودجه سال 91 شهرداری هم سعی بر افزایش بودجه عمرانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه شهرداری از ابتدای سال جاری تاکنون 340 میلیارد ریال درآمد داشته است، گفت: با این درآمد پایین خدمات رسانی شهرداری به شهروندان از نظر اعضا شورای شهر قابل قبول بوده است.

سخنگوی شورای شهر اردبیل با اشاره به مصوبه 500 میلیارد ریالی هیئت دولت در سفر چهارم به استان اردبیل ابراز داشت: اگر این مصوبه بودجه طبق زمانبندی مشخص شده به شهرداری تزریق شود، پل بزرگ ایستگاه سرعین که هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال نیاز دارد، آغاز خواهد شد.

وی قدرت اجرایی شهرداری اردبیل را بالا دانست و گفت: در هر نقطه ای از شهر اگر فضای مناسبی برای ایجاد پارک در اختیار شورای شهر یا شهرداری قرار گیرد، این دو نهاد آمادگی دارد که با سرعت اقدام به ایجاد پارک کرده و با توجه به قدرت بالای شهرداری در اجرای چنین طرحهایی می توان در مدت کمی این محلها را به بهره برداری رساند.

سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می شوند

شاکراز استقبال اعضای شورای اسلامی شهر از سرمایه گزاران بخش خصوصی خبر داد و افزود: به دلیل برخی از مشکلات بخش خصوصی کمتر حاضر به سرمایه گزاری در پروژه های مشارکتی می شود، اما تمام تلاش شورا جذب سرمایه گزاران برای مشارکت در بخشهای مختلف است.

این عضو شورای اسلامی شهر اردبیل بازار زرگران اردبیل را بزرگترین پروژه مشارکتی بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: بازار زرگران بزرگترین بازار مدرن اردبیل است که با مشارکت بخش خصوصی و در مدت 14 ماه ساخته شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی در خصوص طرح انتقال انتقال مطب پزشکان از میدان سرچشمه به ساختمان در حال ساخت در خارج از محدوده مرکز شهر تصریح کرد: تجمع مطب پزشکان در میدان سرچشمه یکی از عوامل مهم ایجاد ترافیک در مرکز شهر است و شورای شهر با همکاری استانداری قصد تمرکززدایی و انتقال این مطبها دارد.

به گفته شاکر هم اکنون مجوزهای لازم برای انتقال بخشی از این مطبها به ساختمان در حال احداث جنب بیمارستان امام خمینی (ره) گرفته شده است.

وی در خصوص اصلاح پل زیرگذر حسن آباد نیز به عنوان یکی از معضلات سالهای اخیر اردبیل متذکر شد: دغدغه اصلی مردم منطقه ایجاد پل همسطح نبود بلکه اصلاح پل بود که با تهیه امکانات و نظرات کارشناسی، تصمیم بر اصلاح پل زیر گذر حسن آباد گرفته شد که تا به حال حدود پنج درصد آن اصلاح شده و مشکلات به وجود آمده در موقع بارندگی رفع شده و این پروژه در سال 91 اصلاح این پل به اتمام می رسد.

اعضا شورای شهر اردبیل باید شفاف سازی کنند

شاکر با دعوت از اعضای این شورا برای پاسخگویی به سئوالات مردم و خبرنگاران گفت: شورا باید در تمام زمینه ها شفاف ساری کند. پاسخگویی و شفاف سازی دو عامل غیر قابل تفکیک در دموکراسی است.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری از انتقادات سازنده استقبال می کند، تصریح کرد: تمامی جلسات رسمی شورای شهر اردبیل با حضور خبرنگاران که در حقیقت نماینده افکار عمومی هستند، برگزار می شود که این از نکات مثبت شورای سوم است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل این مهم را در راستای پاسخگویی به سئوالات مردم و شفاف سازی در راستای عملکرد شورای شهر دانست و افزود: شورای شهر تنها نهادی است که جلساتش با حضور خبرنگاران برگزار می شود.

شهردار باید فرد غیرسیاسی باشد

وی همچنین با بیان اینکه شورا مجموعه ای غیرسیاسی است، اضافه کرد: در این راستا باید شهردار نیز فردی غیرسیاسی بوده و با آگاه از مسائل شهری و عمرانی بتواند جوابگوی نیازهای مردم در حوزه شهری باشد.

شاکر شهردار فعلی را بهترین گزینه برای شهرداری اردبیل دانست و یادآور شد: در انتخاب شهرداری اردبیل چندین گزینه مد نظر شورای شهر بود، اما شهردار فعلی به علت دارا بودن تحصیلات عالی و مرتبط که در کارنامه خود چهار مدیر کلی موفق دارد با آرا قاطع اعضا شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب شد.

حفاری متعدد خیابانها مشکل عمده شهروندان اردبیلی/ فرهنگ رانندگی نداریم

سخنگوی شورا مشکل عمده شهروندان اردبیلی را مشکل حفاری خیابانهای شهر توسط دستگاه های اجرایی و دولتی استان دانست و بیان داشت: طبق برنامه پنجم توسعه هماهنگیهای لازم بین دستگاه های مختلف برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش مشکلات ترافیکی در شهر اردبیل تاثیرگزاری شهرداری در کاهش ترافیک را 10 درصد دانست و اضافه کرد: 90 درصد عوامل ایجاد ترافیک نیاز به فرهنگ سازی در ابعاد مختلف دارد.

شاکر پارک دوبله و سوبله در اردبیل را حرکت منحصر به فرد در جهان دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا راننده ای در خیابان سه بله پارک نمی کند، اما این حرکت در خیابانهای مختلف شهر به وفور مشاهده می شود که باید با فرهنگ سازی رفع شود.

وی با اشاره به انتقاد شهروندان از یک طرفه کردن مدام خیابانها و حذف آن یادآور شد: شورای ترافیک متشکل از کارشناسان خبره راهنمایی و رانندگی و مهندسان ترافیک یک طرفه کردن برخی از خیابانهای شهر را مصوب کرده اند و همشهریان باید با حوصله بیشتر در سطح شهر رانندگی کنند.

شورابیل؛ نقطه کور شورای سوم/ ایجاد کتابخانه مرکزی اربیل غیرکارشناسی بود

شاکر همچنین نقطه کور شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل را در عدم رسیدگی مناسب به شورابیل به عنوان تفرجگاه شهروندان و مسافران عنوان کرد و گفت: در ورودی شورابیل مشکلات اساسی وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب و دقیق این مشکلات برطرف شود.

وی با انتقاد شدید از ایجاد کتابخانه مرکزی در ورودی شورابیل تاکید کرد: تاسیس کتابخانه مرکزی همانند قلعه در ورودی شورابیل غیر کارشناسی بوده، چراکه هم اکنون این ساختمان جلوی دید شورابیل و چشم انداز زیبای این مجتمع تفریحی را گرفته است.

گفتگو: توحید مهدوی