جزئیات جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای مهرماه در سراسر کشور اجرایی شده است بطوریکه این افراد می توانند از مزایای این بیمه برای انجام خدمات بستری و درمانی استفاده کنند.

وی گفت: تعداد زیادی از بازنشستگان تاکنون کارت بیمه تکمیلی دریافت کرده اند و افرادی که تاکنون موفق به دریافت کارت نشده اند به شعب بانک دی مراجعه کنند.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور تاکید کرد: افرادی که می خواهند فرزندانشان نیز از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند به دفتر کانون بازنشستگان به نشانی چهارراه ولیعصر، شرق پارک دانشجو ، خیابان رازی کوچه شیرزاد پلاک 11مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم مورد نظر اقدام کنند و یا با شماره 66727329 تماس بگیرند.

به گفته خبازها، همچنین بازنشستگان برای اطلاع از مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی و نحوه استفاده از خدمات درمانی این بیمه، می‌توانند با شماره تماس 88648601 تا 10 تماس بگیرند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی اظهار داشت: افراد بازنشسته با مراجعه به دفاتر کانون بازنشستگان می توانند با دریافت بروشور از اسامی بیمارستانهای طرف قرارداد مطلع شوند.

وی درمورد افرادی که نمی خواهند از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شوند نیز گفت: بازنشستگانی که مایل نیستند از بیمه تکمیلی درمان استفاده کنند، فقط تا پایان آذرماه مهلت دارند که به کانون‌های بازنشستگی شهرهای محل زندگی شان مراجعه کرده و انصرافشان را اعلام کنند.



خبازها افزود: از حقوق حدود یک میلیون و 500 هزار بازنشسته در سراسر کشور برای خدمات بیمه تکمیلی هر ماه 6 هزار و 700 تومان کسر می شود.