وجود 23 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی موسوی با اشاره به آمار 23 هزار و 500 نفری مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی دراستان قم، اظهار داشت: ماهانه بیش از 100 میلیارد ریال بابت پرداخت حقوق بازنشستگی توسط این اداره کل پرداخت می شود.



وی در ادامه تصریح کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان مهم ترین تعهد تامین اجتماعی است که بخش اعظمی از منابع این سازمان را به خود اختصاص می دهد.



موسوی یادآور شد: استان قم به علت تمرکز جمعیت استان در شهر قم تنها استانی است که این تعداد مستمری بگیر فقط در یک شهر تجمع دارند لذا با تمهیدات اندیشیده شده اکثر مستمری بگیران با استفاده از خدمات الکترونیک شبکه بانکی کشور حقوق خود را از طریق کارت های بانکی دریافت می کنند.



وی افزود: پرداخت حقوق مستمری بگیران از طریق کارت های بانکی و برنامه ریزی انجام شده جهت واریز حقوق، باعث شده که دیگر ازازدحام و شلوغی در شعب بانک های عامل جهت پرداخت حقوق خبری نباشد.



پرداخت میانگین چهارمیلیون و ششصد هزارریال به مستمری بگیران عادی تامین اجتماعی در قم



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در ادامه بیان داشت: به مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر حقوق ماهیانه خود مبالغی تحت عنوان حق اولاد، حق عایله مندی، حق مسکن، بن نقدی ماهیانه و همچنین مبلغی به عنوان کمک یارانه دولت پرداخت می شود که بااحتساب این مبالغ میانگین پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران عادی تامین اجتماعی دراستان قم مبلغ چهارمیلیون و ششصد هزارریال است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اساس برقراری حقوق بازنشستگان میانگین حقوق بیمه شده در 2 سال آخر اشتغال می باشد و مبنای این موضوع نیز لیست های حق بیمه است.



موسوی یادآور شد: لذا به بیمه شدگان توصیه می شود که به پرداخت حق بیمه براساس حقوق واقعی خود حساس باشند تا در زمان بازنشستگی متضرر نشوند و از کارفرمایان هم درخواست می شود درخصوص پرداخت حق بیمه واقعی بیمه شدگان اهتمام داشته باشند تا حقی از کارگران ضایع نشود.



وی در پایان بیان داشت: البته یک نوع بازنشستگی براساس قانون بودجه سال 90 وجود دارد که در آن بیمه شدگان بالای 60 سال که سابقه قانونی لازم را جهت بازنشستگی عادی ندارند و امکان ادامه پرداخت حق بیمه هم برایشان میسرنیست می توانند با درخواست خود براساس سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق مستمری دریافت کنند و سایر مزایای جانبی این عزیزان نیز براساس سنوات حق بیمه آنان محاسبه می شود.

