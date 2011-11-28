دانشجویان فردا مقابل سفارت انگلیس تجمع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر،دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اولین سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ظهر فردا در مقابل سفارت انگلیس در تهران تجمع بزرگی را برگزار می‌کنند.

دانشجویان در این تجمع ضمن حمایت از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش ارتباط ایران با دولت بریتانیا انزجار خود را از سیاست های انگلیس در قبال ایران اعلام می کنند.

این تجمع بزرگ، فردا ساعت 14 با حضور دانشجویان و اعضا تشکل های دانشجویی برگزار می شود.

مجلس شورای اسلامی روز گذشته مصوبه طرح کاهش روابط ایران با انگلیس را به تصویب رساند که بر اساس آن روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش خواهد یافت و بر این اساس سفیر انگلیس باید هر چه زودتر ایران را ترک کند.